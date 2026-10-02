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Al via la 66esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova

Al via la 66esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova

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Al via la 66esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova Adnkronos

(Adnkronos) – L’industria nautica da diporto italiana rappresenta una delle colonne dell’economia italiana: ha chiuso il 2025 con un fatturato complessivo di 8,72 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% rispetto al 2024. Una crescita frutto dell’eccellenza Made in Italy che attraverso il Salone nautico internazionale, giunto alla 66esima edizione, racconta le eccellenze della cantieristica dagli yacht & superyacht, barche a vela, gommoni e multiscafi alle tecnologie più innovative. 

economia

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Redazione Key4biz

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