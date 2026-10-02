Al via la 66esima edizione del Salone nautico internazionale di Genova

(Adnkronos) – L’industria nautica da diporto italiana rappresenta una delle colonne dell’economia italiana: ha chiuso il 2025 con un fatturato complessivo di 8,72 miliardi di euro, in crescita dell’1,4% rispetto al 2024. Una crescita frutto dell’eccellenza Made in Italy che attraverso il Salone nautico internazionale, giunto alla 66esima edizione, racconta le eccellenze della cantieristica dagli yacht & superyacht, barche a vela, gommoni e multiscafi alle tecnologie più innovative.
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