Al via il Bando 57 della Fondazione Comunità di Milano

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

La Fondazione di Comunità Milano intende sostenere azioni e progetti che dal basso siano capaci di generare cambiamenti positivi volti a migliorare la qualità della vita delle comunità e a rafforzare collaborazioni e legami fra tutti coloro che vivono e operano nel territorio.

Saranno sostenute iniziative con riferimento ai seguenti settori (ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460): assistenza sociale e socio-sanitaria, istruzione e formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico, promozione dell’arte e della cultura e tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

Si precisa che in tali ambiti saranno ritenute ammissibili anche le richieste di contributo per l’implementazione di iniziative puntuali di ricerca focalizzate su precisi fabbisogni locali con forti ricadute applicative a livello territoriale.

Soggetti ammissibili

Saranno ritenuti soggetti ammissibili enti privati senza scopo di lucro ed enti pubblici.

Enti privati senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori indicati dall’art.10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460. L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che:

vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori; dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio; prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro.

Gli enti pubblici sono ammissibili in partenariato con enti privati ammissibili o come enti proponenti unici nel caso in cui siano titolari del bene da restaurare e il progetto riguardi la tutela, la promozione e la valorizzazione di beni di interesse culturale, artistico e storico.

Ammontare del contributo

Ai progetti selezionati potrà essere accordato un contributo non superiore a € 100.000, risorse messe a disposizione per la Fondazione di Comunità Milano da Fondazione Cariplo.

È fatto divieto alle organizzazioni beneficiarie del contributo di riversarlo a loro volta a favore di altri enti.

L’importo del contributo stanziato dalla Fondazione di Comunità Milano non potrà superare il 70% del costo complessivo del progetto. La restante copertura del costo di progetto dovrà essere garantita dall’ente proponente attraverso risorse proprie o altre fonti.

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre mercoledì 8 maggio ore 17.00, accedendo all’area riservata dal sito della Fondazione di Comunità Milano.