Far progredire l’intelligenza artificiale a livello globale, ma non con sistemi proprietari chiusi come ChatGPT, bensì open source in modo tale che l’AI sia trasparente, spiegabile, sicura e responsabile. Con questi obiettivi IBM e Meta hanno lanciato l’AI Alliance insieme a 50 partner a livello globale (ricercatori, sviluppatori, startup, aziende, università (anche l’International Center for Theoretical Physics di Trieste, organizzazioni scientifiche e senza scopo di lucro), tra cui: AMD, Anyscale, CERN, Cerebras, Cleveland Clinic, Cornell University, Dartmouth, Dell Technologies, EPFL, ETH, Hugging Face, Imperial College London, Intel, INSAIT, Linux Foundation, MLCommons, MOC Alliance gestita dalla Boston University e dalla Harvard University, NASA, NSF, Oracle, Partnership on AI, Red Hat, Roadzen, ServiceNow, Sony Group, Stability AI, University of California Berkeley, University of Illinois, University of Notre Dame, The University of Tokyo, Yale University.

Promuovere una comunità aperta, garantendo rigore scientifico, fiducia, sicurezza, diversità e competitività economica

Focus dell’AI Alliance è la promozione di una comunità aperta per sviluppatori e ricercatori per accelerare l’innovazione responsabile nell’AI, garantendo rigore scientifico, fiducia, sicurezza, diversità e competitività economica. L’aggregazione dei principali sviluppatori, di scienziati, istituzioni accademiche, aziende e altri innovatori e la sinergia tra risorse e conoscenze permetterà di fronteggiare i problemi nell’area della sicurezza e mettere a disposizione di ricercatori, sviluppatori e utenti di tutto il mondo una piattaforma per la condivisione e lo sviluppo di soluzioni.

Perché IBM, Meta e ServiceNow hanno aderito all’AI Alliance

Il commento di Arvind Krishna, presidente e CEO di IBM: “I progressi che continuiamo a testimoniare nell’AI è una testimonianza di un’innovazione aperta e di collaborazione tra comunità di creatori, scienziati, accademici e leader aziendali. Questo è un momento cruciale per definire il futuro dell’AI. IBM è orgogliosa di collaborare con organizzazioni che la pensano allo stesso modo attraverso l’AI Alliance per garantire che questo ecosistema aperto guidi un’agenda innovativa di intelligenza artificiale sostenuta da sicurezza, responsabilità e rigore scientifico”.

La dichiarazione di Nick Clegg, Presidente, Global Affairs di Meta: “Crediamo che sia meglio un’AI sviluppata apertamente: più persone possono accedere ai vantaggi, costruire prodotti innovativi e lavorare sulla sicurezza. L’AI Alliance riunisce ricercatori, sviluppatori e aziende per condividere strumenti e conoscenze che possono aiutare tutti noi a progredire, indipendentemente dal fatto che i modelli siano condivisi apertamente o meno. Non vediamo l’ora di lavorare con i partner per far progredire lo stato dell’arte nell’intelligenza artificiale e aiutare tutti a costruire in modo responsabile”.

Per CJ Desai, presidente e COO, ServiceNow: “L’innovazione AI deve rimanere aperta per guidare un impatto sociale positivo ed equo, promuovere progressi continui e affrontare i potenziali rischi in modo collaborativo. Non c’è spazio per un approccio winner-take-all; lo sviluppo di LLM responsabili e sicuri si presenta in molte forme. Aderendo a questa alleanza, ServiceNow sta raddoppiando l’innovazione aperta, sfruttando il talento e le competenze collettive in tutta la comunità globale open-source. Questa mossa mira a garantire che lo sviluppo dell’IA sia fondato sulle esigenze della società, sia oggi che in futuro”.

Da chi è costituita

L’AI Alliance è costituita da un’ampia gamma di organizzazioni che lavorano su tutti gli aspetti dell’istruzione, della ricerca, dello sviluppo e dell’implementazione dell’AI e della governance, per garantire innovazione aperta nell’AI a vantaggio di tutti, concepita in modo responsabile.

I componenti:

I creatori degli strumenti che guidano il benchmarking dell’intelligenza artificiale, le metriche e le best practice, il trust e la convalida e la creazione di applicazioni come MLPerf, Hugging Face, LangChain, LlamaIndex e toolkit di intelligenza artificiale open source per la spiegabilità, la privacy, la robustezza del contraddittorio e la valutazione dell’equità.

e toolkit di intelligenza artificiale open source per la spiegabilità, la privacy, la robustezza del contraddittorio e la valutazione dell’equità. Le università e le agenzie scientifiche che formano e supportano scienziati e ingegneri dell’AI, generazione dopo generazione, evolvendo le frontiere della ricerca in questo ambito, attraverso un approccio aperto alla scienza.

I costruttori di hardware e di infrastruttura che supportano l’addestramento e le applicazioni dell’AI, dalle GPU necessarie agli acceleratori di AI personalizzati e alle piattaforme cloud.

I maggiori costruttori di framework che compongono la piattaforma, tra cui PyTorch, Kubernetes, Ray, Hugging Face Text generation inference e Parameter Efficient Fine Tuning.

e I creatori di alcuni dei modelli aperti più utilizzati ad oggi, tra cui Llama2, Stable Diffusion, StarCoder, Bloom e molti altri.

I 6 obiettivi dell’AI Alliance

Per fare ciò, l’AI Alliance prevede di avviare o migliorare progetti che soddisfino i seguenti obiettivi:

Sviluppare e adottare benchmark e standard di valutazione, strumenti e altre risorse che consentano lo sviluppo e l’uso responsabile dei sistemi di AI su scala globale, inclusa la creazione di un catalogo di strumenti di sicurezza, protezione e di cui avere fiducia. Supportare la promozione e la diffusione di questi strumenti attraverso la community di sviluppatori per la creazione di modelli e la loro applicabilità.

Favorire l’evoluzione responsabile dell’ecosistema dei foundation model aperti, con caratteristiche diverse e capacità superiori – multilingue, multimodali e scientifici – in grado di aiutare a fronteggiare le sfide attuali in materia di clima, istruzione e altro.

Promuovere un ecosistema in grado di accelerare lo sviluppo hardware dell’AI aumentando i contributi e l’adozione di tecnologie software abilitanti essenziali.

Sostenere lo sviluppo di competenze globali in materia di AI e la ricerca esplorativa. Coinvolgere la comunità accademica per supportare ricercatori e studenti nell’apprendimento e nel contribuire a progetti di ricerca su modelli e strumenti di AI essenziali.

Sviluppare contenuti e risorse educative per stimolare il dibattito pubblico e i responsabili politici sui benefici, i rischi, le soluzioni e la regolamentazione di precisione per l’AI.

Dare vita a iniziative che incoraggino lo sviluppo aperto dell’AI in modo sicuro e vantaggioso e organizzare eventi per esplorare i casi d’uso dell’AI e mostrare come i membri dell’Alleanza la stiano usando in modo responsabile ed etico.

L’AI Alliance inizierà il suo lavoro con la formazione di gruppi di lavoro guidati dai membri in tutte le principali aree di loro competenza. L’Alleanza istituirà anche un consiglio di amministrazione e un comitato di supervisione tecnica dedicato al progresso delle aree del progetto, oltre a stabilire standard e linee guida generali.

Oltre a riunire i principali sviluppatori, scienziati, accademici, studenti e leader aziendali nel campo dell’intelligenza artificiale, l’AI Alliance vorrà collaborare con importanti iniziative già portate avanti da governi, organizzazioni senza scopo di lucro e dalla società civile che stanno svolgendo un lavoro prezioso e allineato con gli stessi obiettivi sull’AI.

Per saperne di più sull’AI Alliance, visita qui: https://thealliance.ai

Tutti i partner e i collaboratori di AI Alliance: