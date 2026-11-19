Insieme a Emanuele Gisci, psicologo e psicoterapeuta analizziamo promesse, pericoli e il ‘‘Far West’’ dei chatbot per la salute mentale.

Dai giganti della medicina alle startup, esplode l’industria del supporto psicologico basato sull’intelligenza artificiale. Tra l’adulazione eccessiva, il rischio di psicosi e il vuoto normativo sulla privacy, sorgono sempre più dubbi sul suo utilizzo. Negli USA circa un quinto della popolazione soffre di disturbi mentali, ma accedere a uno specialista richiede tempo e costi spesso proibitivi. Secondo un sondaggio dell’American Psychological Association (APA), tre quarti dei terapeuti intervistati dichiarano che i propri pazienti utilizzano l’AI per ricevere supporto emotivo. ‘‘È sempre disponibile, non giudica e costa poco’’: è il ‘‘terapeuta’’ basato sull’intelligenza artificiale. Inizialmente molti di loro si sono affidati a modelli generici come ChatGPT, Claude o Gemini, ma oggi il mercato conta almeno un centinaio di chatbot progettati ad hoc per il benessere psicologico:da Tee – Your AI Mental Health Companion (lanciato dal colosso della telemedicina Talkspace a 20 dollari al mese) fino ad Ash (creato dalla startup Slingshot AI, che ha già raccolto 93 milioni di dollari). C’è chi li usa per gestire lo stress di un trasloco o di un turno massacrante al ristorante, chi per smettere di fumare e chi, come chi convive con la depressione, li considera una rete di sicurezza disponibile a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Gli esperti invitano comunque alla prudenza: mentre le startup lavorano per rendere i chatbot sempre più realistici, i clinici ricordano che non si tratta di un semplice scambio di domande e risposte come una ricerca su Google, ma di una relazione umana molto complessa. Il futuro più realistico per questi strumenti non sembra, dunque, essere la sostituzione dello psicologo, bensì la creazione di un ponte: un diario digitale interattivo, capace di raccogliere i pensieri del paziente ‘‘tra una seduta e l’altra’’, per poi condividerli, personalmente, con lo specialista.

Il punto di vista di Emanuele Gisci, psicologo e psicoterapeuta: l’intervista

Key4Biz. Le app di intelligenza artificiale rispondono in qualsiasi momento della giornata e danno quasi sempre ragione all’utente, mentre nella vita è il vero confronto, e talvolta il sano attrito con un professionista, a farci crescere. Quanto è rischioso che una persona fragile sviluppi una dipendenza da un ascolto accondiscendente?

Emanuele Gisci: L’intelligenza artificiale è diventata ormai una compagna di viaggio, uno strumento che è alla base di tante attività quotidiane. A mio parere non va né demonizzata né ‘‘adulata’’: è sempre importante capire come ci si avvicina a questa tecnologia. Già oggi è possibile confrontarsi anche su questioni psicologiche utilizzando le app di AI più comuni, come ChatGPT o Gemini, ma si tratta di ben altro rispetto a una vera consulenza psicologica. Un conto è chiedere informazioni su determinate problematiche a un algoritmo, che risponderà attingendo alle conoscenze e agli approfondimenti disponibili sul web, cosa diversa è la relazione clinica. In terapia non c’è semplicemente lo psicologo che fornisce risposte al paziente, ma un legame tra due persone che lavorano insieme verso determinati obiettivi. La dimensione del rapporto nel setting clinico, per quanto mi riguarda, è insostituibile.

Key4Biz. Quando un utente in forte crisi si confronta con l’AI, il chatbot, di solito, interrompe la conversazione e mostra un numero verde di emergenza. Un’interruzione così fredda e automatica rischia di far sentire la persona ancora più sola e abbandonata proprio nel momento di massimo bisogno?

Emanuele Gisci: Sicuramente sì. È un alert che è stato chiaramente inserito in maniera puramente indicativa. Quando una persona si trova in forte difficoltà e pensa di poter trovare sollievo dialogando con una macchina, nel momento in cui la conversazione viene troncata le reazioni possono essere di vario tipo: potrebbero emergere, ad esempio, angoscia e senso di abbandono. Allo stesso tempo, però, non è escluso che proprio quel blocco spinga l’interessato a rivolgersi a un clinico per approfondire la propria situazione. In ogni caso, lo strumento AI va sempre utilizzato in maniera consapevole.

Key4Biz. Dal punto di vista clinico, cosa si perde quando si elimina la dimensione umana e relazionale dal percorso di supporto psicologico?

Emanuele Gisci:Il confronto con la macchina può essere utile per ricevere consigli pratici in determinati frangenti della vita. Tuttavia, quando si entra nella sfera del vissuto personale e delle emozioni consce e inconsce, l’AI mostra tutti i suoi limiti e non può arrivarci. Non è una questione di capacità individuale del singolo clinico, ma di metodo: il terapeuta ha come principale strumento di intervento il rapporto e la relazione che si crea con il paziente. È solo partendo da quel legame che si possono sviluppare approfondimenti, interventi e approcci davvero orientati agli obiettivi di cura.

Key4Biz. Guardando al futuro, alcune piattaforme permetteranno ai pazienti di condividere con il proprio psicologo i riassunti delle chat avute con l’AI tra una seduta e l’altra. Crede che questi strumenti possano diventare un utile ‘‘copilota’’ nella terapia quotidiana, oppure rischiano di creare confusione?

Emanuele Gisci: Dipende sempre dall’uso che se ne fa. Ci sono momenti in cui può essere davvero utile confrontarsi con l’AI tenendo però ben presente che, come in tutti gli utilizzi di questa tecnologia, è fondamentale verificare le fonti da cui l’algoritmo prende spunto: l’intelligenza artificiale può sbagliare o prendere degli abbagli, a maggior ragione quando si parla di dimensioni emotive. Il confronto con la macchina, dunque, può essere un supporto, ma mai un sostituto. L’AI può essere un ‘‘copilota’’ per l’uomo e offrire uno spunto di riflessione da approfondire in seduta con uno specialista, oppure rappresentare il pretesto iniziale per decidere di intraprendere un vero percorso terapeutico.

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