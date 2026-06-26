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Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l’intervento della ministra svedese Pourmokhtari

Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l’intervento della ministra svedese Pourmokhtari

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Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l’intervento della ministra svedese Pourmokhtari Adnkronos

(Adnkronos) – La ministra svedese per l’Ambiente, Romina Pourmokhtari, è intervenuta al Consiglio dell’Ue a Lussemburgo con il figlio di pochi mesi nella fascia. Nella seduta del Consiglio Ambiente in cui si è discusso di dazi doganali, Pourmokhtari ha parlato al microfono mentre si dondolava sulla sedia per tranquillizzare il bimbo. Quando il piccolo ha accennato a piangere, ha scherzato dicendo: “Ottimo tempismo, Adam”. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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