Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l’intervento della ministra svedese Pourmokhtari

(Adnkronos) – La ministra svedese per l’Ambiente, Romina Pourmokhtari, è intervenuta al Consiglio dell’Ue a Lussemburgo con il figlio di pochi mesi nella fascia. Nella seduta del Consiglio Ambiente in cui si è discusso di dazi doganali, Pourmokhtari ha parlato al microfono mentre si dondolava sulla sedia per tranquillizzare il bimbo. Quando il piccolo ha accennato a piangere, ha scherzato dicendo: “Ottimo tempismo, Adam”.
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