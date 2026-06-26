Al Consiglio Ue con il figlio neonato, l’intervento della ministra svedese Pourmokhtari

(Adnkronos) – La ministra svedese per l’Ambiente, Romina Pourmokhtari, è intervenuta al Consiglio dell’Ue a Lussemburgo con il figlio di pochi mesi nella fascia. Nella seduta del Consiglio Ambiente in cui si è discusso di dazi doganali, Pourmokhtari ha parlato al microfono mentre si dondolava sulla sedia per tranquillizzare il bimbo. Quando il piccolo ha accennato a piangere, ha scherzato dicendo: “Ottimo tempismo, Adam”.

—

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz