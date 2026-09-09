AirPods 5: cancellazione del rumore al top e traduzione simultanea

(Adnkronos) – Apple ha ufficialmente presentato gli AirPods 5, la nuova generazione dei suoi auricolari open-ear che punta a ridefinire gli standard della categoria in materia di cancellazione attiva del rumore. Secondo l’azienda, si tratta della migliore prestazione ANC mai raggiunta da un design aperto sul mercato, resa possibile da un’architettura acustica multiporta completamente rinnovata e da un sistema di equalizzazione adattiva di ultima generazione.

Il salto tecnologico più significativo riguarda proprio la cancellazione del rumore: rispetto alla generazione precedente dotata di ANC, i nuovi AirPods 5 riescono a eliminare fino al 50% di rumore ambientale in più, grazie a un lavoro combinato su hardware acustico e algoritmi di audio computazionale. Parallelamente è stata perfezionata anche la modalità Trasparenza, ora più naturale nella resa di voci e suoni circostanti, mentre la funzione di audio adattivo bilancia automaticamente le due modalità in base al contesto. A completare il quadro c’è il rilevamento della conversazione, che abbassa in automatico il volume dei contenuti quando l’utente inizia a parlare con qualcuno.

Sul fronte della qualità sonora, Apple ha attinto direttamente all’esperienza maturata con gli AirPods Pro 3, riproponendone i principi progettuali in chiave adattata al design open-ear. Il risultato, secondo l’azienda, è un audio più ricco e dettagliato capace di adattarsi a una gamma più ampia di conformazioni dell’orecchio, con un effetto di spazialità sonora più immersivo.

Tra le funzioni più rilevanti introdotte con questa generazione c’è la traduzione simultanea, resa possibile da Apple Intelligence e ora disponibile su tutta la gamma AirPods, non solo sui modelli di fascia alta. Una volta configurata la funzione tramite l’app Traduci e scaricate le lingue di interesse, è sufficiente premere contemporaneamente entrambi gli steli, chiedere a Siri di avviarla o utilizzare il tasto Azione dell’iPhone per iniziare ad ascoltare una conversazione tradotta in tempo reale nella lingua scelta.

Apple ha diversificato l’offerta in due varianti. La versione base, proposta a 149 euro, offre già cancellazione del rumore e le principali novità acustiche. Chi opta per la versione con custodia di ricarica wireless, disponibile a 169 euro, ottiene in più un sensore di pressione sullo stelo per la regolazione del volume tramite scorrimento — una funzione finora inedita su un modello open-ear — oltre a un’autonomia superiore: cinque ore di ascolto con ANC attiva, un’ora in più rispetto al modello precedente, che salgono fino a 22 ore complessive grazie alla custodia.

Quest’ultima risulta compatibile con i caricatori di Apple Watch, con gli standard Qi certificati e con il connettore USB-C. Entrambe le versioni sono state migliorate anche sul fronte della resistenza a polvere, sudore e acqua. I preordini sono aperti da oggi, mentre la disponibilità nei negozi è fissata per venerdì 18 settembre.

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