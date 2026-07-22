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Airbnb, Monica torna in Calabria e apre al mondo un borgo affacciato sullo Ionio

Airbnb, Monica torna in Calabria e apre al mondo un borgo affacciato sullo Ionio

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Airbnb, Monica torna in Calabria e apre al mondo un borgo affacciato sullo Ionio Adnkronos

(Adnkronos) – Per Monica, Santa Caterina dello Ionio è molto più di una meta estiva: è il luogo del cuore, in cui ha scelto di tornare dopo esserci stata da bambina. Undici anni fa si è trasferita da Parma; sette anni fa ha deciso di affidarsi ad Airbnb per condividere la sua casa affacciata sul mare con viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Giovani, soprattutto, ai quali racconta i paesaggi, la storia millenaria, l’autenticità delle relazioni umane, accogliendoli con semplicità e calore, in un luogo in cui il tempo rallenta e l’ospitalità diventa un’esperienza autentica fatta di silenzi, natura e umanità. 

economia

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Redazione Key4biz

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