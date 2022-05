AIIP su PNRR: garantire concorrenza a piccoli provider

La nostra giornata.

Oggi a Roma il convegno annuale dell’AIIP, l’Associazione Italiana degli Internet Provider. Il Presidente Zorzoni: ‘Controbilanciare lo squilibrio del PNRR a favore delle grandi aziende’. Cresce l’attesa fra i tifosi per sapere come e dove potranno seguire il prossimo campionato di Serie A 2022/2023. Attesi grossi cambiamenti in termini di qualità del servizio e accordi fra Dazn e Tim. Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google in un solo anno hanno consumato 49,7 milioni di megawattora (MWh), più di Portogallo (48,4 milioni MWh) e Grecia (46,2 milioni MWh).

