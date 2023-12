AIIP, ecco primo oscuramento in 30 minuti

Gli operatori dell’Associazione Italiana Internet Provider effettuano per primi un oscuramento anti-pirateria, realizzando a tempo record il software di interfacciamento al sistema “Piracy Shield” di AGCOM.

Il Sottosegretario Alessio Butti in audizione “Su AI regole chiare e con sanzioni per favorire innovazione. It Wallet entro 2024”. Italia capofila in UE.

“In Spagna il Governo entra nelle telecomunicazioni, e in Italia? Spezzatino di TIM“, ha commentato il segretario generale della Uilcom Uil, Salvo Ugliarolo, intervenuto sulla vicenda Telefonica.

Leggi il resto delle notizie in dailyletter.