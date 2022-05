AIIP, banda ultralarga e cloud domani al convegno annuale a Roma

“Banda ultralarga e cloud: dai territori passa il futuro della rete italiana”. È questo il titolo del convegno annuale dell’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) che si svolgerà domani all’Hotel Nazionale di Roma a partire dalle ore 9.00.

Ruolo strategico dei piccoli e medi operatori

Un appuntamento consolidato che vuole focalizzare l’attenzione sul ruolo strategico dei piccoli e medi operatori del settore della comunicazione elettronica in un contesto geopolitico ed economico particolare, nel quale decollano i progetti nazionali per la copertura totale in banda ultralarga e 5G al 2026, nonché i complementari incentivi alla domanda. Siamo in una fase critica, da cui dipenderà lo sviluppo economico del Paese nei prossimi decenni.

PNRR e digitalizzazione

Il processo di digitalizzazione del Paese, obiettivo primario e trasversale del PNRR – si legge in una nota di AIIP -, affronta sfide crescenti. La crisi militare e diplomatica in Europa orientale perturba ulteriormente le catene di approvvigionamento globali, ancora indebolite dalla pandemia. Parallelamente, la spinta inflazionistica rende sempre meno accessibili risorse critiche per il settore delle comunicazioni elettroniche. Su questo sfondo, l’Italia e l’Europa si interrogano nuovamente su come intendere il concetto di sovranità digitale, anche alla luce della diffusione di minacce informatiche integranti veri e propri atti di cyberwarfare.

Zorzoni: Fissare le priorità per allocazione risorse

“I medi e piccoli operatori italiani di comunicazione elettronica – spiega il Presidente di AIIP, Giovanni Zorzoni –, da oltre vent’anni in prima linea nella transizione tecnologica del tessuto economico azionale, e forti del loro radicamento territoriale, sono già impegnati a gestire queste sfide. Determinante sarà però anche la capacità dello Stato di allocare in modo efficiente le risorse disponibili e definire le priorità privilegiando – in un’ottica di lungo termine – investimenti funzionali ad un effettivo rafforzamento dei comparti nazionali ed europei ad alta tecnologia”.

Molti gli interventi previsti, tra i quali quello di Massimiliano Capitanio, Commissario Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’Onorevole Anna Lisa Baroni (FI), l’Onorevole Enza Bruno Bossio (PD), Salvatore Lombardo di Infratel Italia, l’Onorevole Martina Loss (Lega), l’Onorevole Alessio Butti (FDI), l’Onorevole Luca Carabetta (M5S), il Senatore Stefano Collina (PD), l’Onorevole Mirella Liuzzi (M5S).