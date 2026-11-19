L’intelligenza artificiale spinge la domanda elettrica e ridisegna gli investimenti energetici. L’AIE prevede più rinnovabili e indica la necessità di investire di più sulle reti. Evidente anche un forte ricorso a gas e carbone: negli Stati Uniti sono in progetto 180 GW di nuova capacità a gas collegata ai data center.

Data center, la fame di energia dell’AI raddoppierà entro il 2030

In tutto il mondo la corsa all’intelligenza artificiale (AI) sta moltiplicando i progetti per la realizzazione di nuovi data center. Secondo stima dell’Agenzia internazionale dell’energia (Aie), queste infrastrutture strategiche aumenteranno del 70% le proprie emissioni di diossido di carbonio (CO2) entro il 2030.

Suona quasi come una condanna, non solo per l’ecosistema digitale tutto, ma soprattutto per noi che viviamo con timore crescente gli effetti più distruttivi del cambiamento climatico, sia in termini di danni economici, sia di impatto sociale e ambientale. La notizia, riportata da Jillian Ambrose sul The Guardian, arriva nel mentre in Turchia, ad Antalya, è in corso la COP31, la 30ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) che di concluderà questo fine settimana.

Nei prossimi quattro anni, si legge sul quotidiano britannico, i data center consumeranno praticamente il doppio dell’energia elettrica rispetto a oggi e tre quarti di questa crescita incalzante saranno dovuti all’espansione dell’AI.

Parliamo di 350 terawattora di energia elettrica in più all’anno, su scala globale, che è un consumo complessivo più elevato di quello di tutta la Gran Bretagna in 12 mesi.

Una questione di infrastrutture, una questione fisica

La scala degli investimenti si riflette nelle infrastrutture. Le spedizioni globali annuali di server per l’AI sono cresciute di 18 volte dal 2020. L’Agenzia ha seguito con immagini satellitari la costruzione di 93 grandi “fabbriche di AI”: la loro capacità è salita di dieci volte negli ultimi 24 mesi, a 17 GW, e potrebbe arrivare a circa 50 GW una volta completati i progetti.

La capacità complessiva dei data center nel mondo è oggi di 120 GW e l’80% si trova tra Cina, Stati Uniti e Unione europea. Nello scenario centrale prodotto dal report, entro il 2030 se ne aggiungeranno altri 120 GW, tre quarti destinati all’intelligenza artificiale.

Gas negli Stati Uniti, carbone in Cina, rinnovabili per l’Ue

Le scelte su come alimentare questa espansione divergono, ma in realtà neanche tanto, visto che parliamo, purtroppo, sempre di fonti fossili altamente climalteranti. Negli Stati Uniti il gas dovrebbe fornire circa il 60% dell’elettricità usata dai data center nel 2030. Ad agosto erano previsti circa 180 GW di nuova capacità a gas collegata a queste strutture: quasi quanto l’intera capacità a gas oggi installata nell’Unione europea. La domanda di gas degli sviluppatori statunitensi supera di oltre 16 volte quella del Canada, dove l’AIE ha individuato progetti per 11 GW; nel resto del mondo i progetti annunciati ammontano a 4 GW.

In Cina, circa metà dell’elettricità destinata ai data center per l’AI dovrebbe arrivare dal carbone, il resto soprattutto dalle rinnovabili, con contributi minori dal nucleare e minimi dal gas.

Nell’Unione europea, invece, le rinnovabili dovrebbero coprire circa il 70% del fabbisogno dei data center entro il 2030, seguite da nucleare e gas e da una quota molto ridotta di carbone. Gli sviluppatori sono già tra i maggiori acquirenti aziendali di energia rinnovabile. Ma gli accordi di acquisto non cancellano il problema della disponibilità: conta dove e quando l’elettricità viene prodotta, oltre alla capacità delle reti di portarla ai server.

La corsa al computing si sta trasformando in una corsa al fossile?

L’Aie stima che l’aumento delle emissioni inquinanti associate ai data center è legato soprattutto all’aumento della generazione elettrica da combustibili fossili. Il dato mette in evidenza una tensione strategica: governi e imprese considerano l’AI un’infrastruttura essenziale per competitività e sicurezza, ma la sua espansione può rafforzare dipendenze dal gas e dal carbone proprio mentre si cerca di ridurle.

La sfida non è soltanto costruire nuova capacità elettrica. Servono reti, accumuli e forniture pulite disponibili nei luoghi in cui sorgono i data center. Senza una pianificazione coerente, la corsa al calcolo rischia di trasformarsi in una corsa alle centrali fossili, con effetti sulle emissioni e sulle priorità d’investimento dei sistemi energetici.

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