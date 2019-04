L'appuntamento è per il 10 Aprile dalle ore 16,30 alla Camera dei Deputati- Sala della Lupa.

L’associazione Italian Digital Devolution è pronta per il prossimo evento.

Un appuntamento che l’associazione ha chiamato ” La Famiglia nell’era Digitale “, un tema importante che necessita di riflessioni e approfondimenti.

Con l’ausilio di autorevoli rappresentanti della politica, del Governo, del giornalismo, del mondo universitario, della pubblica amministrazione e del settore privato. Ci saranno tante testimonianze importanti del settore che racconteranno le loro esperienze ed insieme analizzeremo il campo d’azione, quello che è stato fatto e non fatto, quello che bisognerà fare per migliorare lo stato delle famiglie italiane grazie all’aiuto del digitale, alleato importante per la crescita e la modernizzazione nel nostro Paese.

L’evento è pubblico ma è necessario registrarsi entro il 7 aprile a: accrediti@aidr.it