Avviato per la prima volta nel 2019, il progetto Ai4Europe cerca di arginare la frammentazione del panorama europeo dell'IA facilitando il trasferimento di tecnologia dalla ricerca alle imprese.

La Commissione europea compie un ulteriore passo verso il suo obiettivo di ridurre la dipendenza tecnologica da Paesi come Stati Uniti e Asia.

La commissione ha annunciato 9 milioni di euro di finanziamento per un nuovo progetto e una piattaforma di intelligenza artificiale che mira sostanzialmente a fungere da catalizzatore per aiutare l’innovazione basata sull’IA: AI4Europe.

Il progetto AI4Europe

L’annuncio del finanziamento è stato dato in occasione del convegno che si è svolto la scorsa settimana presso l’University College Cork (UCC), che coordina il progetto. Insieme a UCC, il progetto è supportato da un consorzio di altri 23 partner in 15 paesi europei. L’obiettivo è sviluppare una piattaforma di AI-on-demand in grado di “riunire la comunità dell’IA promuovendo al contempo i valori europei”.

“La piattaforma AI-on-demand è un’infrastruttura strategica e un ecosistema di fondamentale importanza per garantire che l’Europa sia all’avanguardia nell’AI”, ha dichiarato il professor Barry O’Sullivan, Direttore dell’Insight SFI Research Centre for Data Analytics presso l’UCC e coordinatore di AI4Europe. “Attraverso la diffusione delle competenze e dei risultati della ricerca e attraverso l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale nell’industria e nel settore pubblico, sosterremo l’adozione di un’AI affidabile in Europa”.

La piattaforma offrirà servizi, dati e strumenti interoperabili da diverse comunità correlate e fornirà soluzioni per facilitare la produttività, la riproducibilità e la collaborazione della ricerca.