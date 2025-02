AI, von der Leyen mette sul piatto 200 miliardi

AI, l’Europa delle “sole regole” spiazza tutti. La Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen: “Investiamo 200 miliardi”. E avverte Usa e Cina: “La corsa è appena iniziata”.

Elon Musk offre 100 miliardi di dollari per l’acquisto OpenAI. Sam Altman risponde picche e rilancia con un’offerta per rilevare X. Tim, Salvo Ugliarolo, segretario Generale della Uilcom Uil: “Con Tim non vogliamo rivedere lo stesso film visto con Fibercop, serve un confronto preventivo sulla sostenibilità dell’operazione con il Governo che deve indirizzare il settore delle Tlc”.

Per leggere tutte le news della dailyletter clicca qui.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz