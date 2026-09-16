L’Europa non deve dannarsi l’anima per essere la prima a sviluppare l’AI, quanto deve cercare di trarre il massimo vantaggio possibile dalle tecnologie di frontiera. Limitando i rischi e ottmizzando i vantaggi anche da punto di vista industriale. Questo in sintesi il messaggio della presidente della Commissione Ursula von der Leyen in un corposo passaggio dedicato all’AI nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, tenuto all’Europarlamento di Strasburgo per fare il punto a due anni dall’inizio del suo secondo mandato. “L’Intelligenza Artificiale è un elemento portante della nostra società. La posizione dell’Europa è chiara, vogliamo trarre il massimo dall’AI per migliorare la nostra società, la nostra sicurezza e la nostra qualità della vita”.

“Dobbiamo limitare i rischi dell’AI per dischiudere tutte le sue potenzialità”, ha aggiunto, con chiaro riferimento ai numerosi allarmi degli ultimi tempi legati al proliferare di AI sfruttate a scopi criminali.

“I modelli sviluppati renderanno gli hacker sempre più potenti, in un modo che non avremmo mai potuto immaginare. E finiranno in mana a persone che vedono le cose molto diversamente da come le vediamo noi”, aggiunge.

Rischi evidenti

Nello stesso tempo, i rischi legati ai modelli in grado di auto migliorarsi si sono sempre più evidenti.

“Episodi in cui agenti di IA sfuggono al proprio ambiente di controllo o inseriscono codice malevolo ne offrono un assaggio. Dopo l’incidente che ha coinvolto HuggingFace, gli sviluppatori stanno lanciando l’allarme. E i vertici delle aziende più all’avanguardia ci dicono che è giunto il momento di rallentare lo sviluppo dei modelli auto-ricorsivi. Di gestire i ritmi dell’innovazione di frontiera.

Se chi sviluppa questa tecnologia ha le idee chiare, dobbiamo averle anche noi”, ha detto von der Leyen.

AI Act elemento cruciale

“L’AI Act rappresenta ovviamente un elemento cruciale per stabilire delle salvaguardie. Inoltre, pone l’Europa nella condizione di orientare l’azione globale su come affrontare questa sfida. Intensificheremo quindi la collaborazione con partner che condividono i nostri stessi valori, come Canada, Regno Unito e altri”.

“Vogliamo unire le forze su aspetti quali la valutazione e la verifica dei modelli, i sistemi di allerta precoce, la sicurezza dell’IA e molto altro. Inviterò inoltre i principali laboratori di frontiera a discutere di come sostenere gli sforzi del settore per gestire i ritmi di sviluppo di queste tecnologie avanzate”.

AI cruciale per indipedenza Ue

“Nel contempo, abbiamo bisogno di restare in gara. Perché è cruciale per la nostra indipendenza. Per questo dobbiamo migliorare in maniera massiccia la nostra capacità di calcolo”, aggiunge la presidente.

La chiave è creare il valore che l’AI non ha ancora creato, muovendo l’Intelligenza Artificiale dagli schermi all’economia reale e alla società reale: nelle fabbriche, negli ospedali, nell’agricoltura di precisione, nelle reti energetiche, per la guida autonoma e per la Difesa.

I dati europei tesoro dell’Europa

E’ qui che si trova il vero valore dell’AI e dove l’Europa gode di un vantaggio concreto. “Noi abbiamo industrie di grandissimo valore che sono sedute su dati di altissima qualità. Questi dati sono un tesoro prezioso per l’Europa, su cui si può creare un’industria su misura”, sottolinea.

Esempio screening mammografia

Un esempio concreto è lo screening per il tumore al seno, una battaglia che molti di voi hanno sostenuto instancabilmente. Lo screening mammografico riduce la mortalità di circa il 30-40% tra le donne che vi si sottopongono. La diagnosi precoce è fondamentale. L’uso dell’AI per le mammografie, dove una diagnosi precoce è decisiva. Ed è qui che l’AI può giocare un ruolo decisivo, di fatto salvando un numero maggiore di donne. Abbiamo bisogno dell’AI per la salute. Ma dobbiamo farlo in una modalità europea. Noi vogliamo che i medici possano avere accesso istantaneo ai dati, ma non vogliamo che il nostro dottore sia un robot assistito dall’AI.

“Io non voglio che sia un robot a dirmi se ho un cancro. Questo è il punto, l’AI deve potenziare i nostri dottori, non sostituirli”, dice von der Leyen.

5 settori a valore aggiunto per l’industrial AI

“Ci stiamo concentrando su cinque settori ad alto valore aggiunto in cui l’IA industriale offre il maggior potenziale: salute, trasporti, agroalimentare, manifattura avanzata, difesa e spazio. A novembre annunceremo iniziative rivoluzionarie in questi settori. Inviteremo Stati membri, deputati al Parlamento europeo, industria e imprenditori a unirsi a noi in questo ambizioso progetto europeo. Il nostro approccio è chiaro: vogliamo l’IA. Vogliamo che l’IA crei più valore in modo più responsabile, a costi inferiori e con un minor consumo energetico. Ma, soprattutto, vogliamo un’IA che preservi l’autonomia decisionale umana”, dice.

Quality Jobs Act

Questa è la nostra via europea. “Molti dei rischi legati all’IA si ripercuotono anche sulla nostra economia sociale di mercato. Per alcuni, l’IA consente di velocizzare le attività ripetitive e di valorizzare meglio le proprie competenze. Tuttavia, è evidente che tali benefici non sono distribuiti in modo uniforme tra le diverse tipologie di competenze, generazioni e aree geografiche. Si pensi ai giovani e agli ostacoli che devono affrontare anche solo per accedere al primo gradino del mondo del lavoro. La nostra risposta deve essere all’altezza della situazione, spaziando dall’istruzione all’occupazione. L’IA deve contribuire a sviluppare competenze, migliorare la qualità dei posti di lavoro e offrire ai lavoratori opportunità eque. È proprio per questo che abbiamo bisogno del nostro “Quality Jobs Act””, chiude.

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