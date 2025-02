Il modello di intelligenza artificiale sviluppato da ASC27 è operativo come annunciato dal suo CEO, Nicola Grandis. Con 14 miliardi di parametri (14B), V1 si distingue come un Reasoning Model, progettato per affrontare problemi complessi attraverso un avanzato processo di ragionamento.

Orgogliosamente allenato in Italia, spinti dal supporto di tanti, nasce Vitruvian-1, modello della società romana ASC27 s.r.l. che parla le principali lingue europee, in primis l’italiano.

L’intervista a Nicola Grandis, CEO di ASC27 e padre di Vitruvian-1.

Cos’è Vitruvian-1?

V1 è un modello con capacità di “ragionamento”. Ma V1 è un modello AI, non ragiona come noi, ha derivato dall’osservazione del linguaggio che utilizziamo per esprimere le nostre idee, una sua capacità di pervenire alla soluzione di problemi. Lo sa fare nella matematica, nella fisica, nella chimica, nella medicina ed in ogni altra materia che richieda ragionamento, sia in modalità CHAT che RAG.

Cosa non è V1?

V1 non è un “Chatbot”, è un po’ inutile porgli domande semplici, non è progettato per fare discorsi o per intrattenere gli utenti. V1 è fatto per rispondere a problemi ed esigenze concrete, è sviluppato per supportare le persone nelle proprie attività, per aiutare le aziende a risolvere problemi e per suggerire soluzioni a problemi complessi.

Quante cose sa V1?

Meno dei fratelloni da 1500BLN, ma con la sua capacità di ragionamento può arrivare dove loro non riescono e può farlo anche dai documenti che gli si forniscono.

Perché è importante V1?

V1 è importante perché posiziona l’Italia e l’Europa dove devono trovarsi, insieme agli altri paesi sulla capacità di costruire modelli ad altissime prestazioni.

Posso provare V1?

Con uno sforzo immenso abbiamo costruito questo modello, parsimonioso nei suoi 14B se paragonato ai 600-1500B della concorrenza, ma tenerlo in esercizio su larga scala richiederebbe investimenti che da soli non potremmo sostenere. Quindi il modello sarà accessibile sulla base di una waiting-list. A breve rilasceremo inoltre delle modalità di accesso API a pagamento per la comunità Enterprise.

V1 è finito?

No, V1 è l’inizio di un capitolo nuovo. Stiamo per rilasciare ulteriori modelli, di diverse dimensioni e di diverse capacità. Nell’#AI un mese equivale ad un lustro fuori dall’AI. Non è una tecnologia perfetta, non può commettere 0-errori e non può risolvere ogni problema, ma è la migliore approssimazione disponibile sul mercato, dopo l’essere umano. Ad ogni innovazione, AI migliora e ASC27 seguirà questa scia per offrire alle imprese italiane ed europee un’opzione di altissimo livello.



In questo paese la tecnologia è sbocciata per secoli, ha dato i natali al telefono, alla radio ed al personal computer. Loro, come V1, hanno avuto in comune la carta e la penna dell’uomo che le ha progettate. L’uomo Vitruviano di Leonardo è nato dalla carta e dalla penna, ed ancora oggi è il simbolo mondiale del Genio.



Giù il cappello, benvenuto Vitruvian-1, modello AI di Reasoning, 14B, allenato in ITALIA, che comprende e risponde perfettamente in italiano.

