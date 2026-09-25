Secondo il Professor Stijn Van Nieuwerburgh della Columbia University, il ricorso crescente a private credit, fondi e veicoli fuori bilancio distribuisce e aumenta i rischi nel sistema finanziario, mentre resta incerta la capacità della domanda AI di sostenere gli investimenti. Chi si accollerà i rischi?

AI, il più grande boom infrastrutturale d’America. Il nuovo studio della Columbia University

L’intelligenza artificiale (AI) non è più soltanto una corsa a modelli, chatbot e agenti digitali, sta diventando uno dei più grandi programmi infrastrutturali della storia economica degli Stati Uniti. Per renderlo chiaro non bastano più neppure i bilanci delle Big Tech. Secondo il nuovo studio dal titolo “Financing the AI Buildout” di Stijn Van Nieuwerburgh, professore alla Columbia University, gli investimenti in edifici per data center, sistemi energetici, reti, chip specializzati e altre apparecchiature legate all’AI raggiungeranno 10.300 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2032.

Significa investire ogni anno, in media, l’equivalente del 3,63% del Pil statunitense. La dimensione è tale da superare, in rapporto all’economia americana, le grandi ondate infrastrutturali che hanno costruito canali, ferrovie, rete elettrica, autostrade e telecomunicazioni negli Stati Uniti. Van Nieuwerburgh stima che il boom dell’AI sia circa il 50% più grande di quello ferroviario, il secondo nella comparazione storica.

L’AI diventa un gigantesco sistema industriale

Il punto è che l’AI del 2032 richiederà molto più dei processori Nvidia installati nei data center. Dietro ogni modello servono fabbriche di semiconduttori, memoria, server, fibra ottica, sistemi di raffreddamento, trasformatori, sottostazioni e soprattutto enormi quantità di elettricità.

La corsa è già visibile nell’economia reale: negli Stati Uniti la costruzione dei data center sta aumentando la domanda di elettricisti e tecnici specializzati e creando tensioni sull’offerta di trasformatori, acciaio, componentistica elettrica, memoria e capacità energetica.

È un cambiamento di scala. I data center diventano infrastrutture industriali strategiche e il capitale necessario per costruirli cresce più rapidamente della capacità delle Big Tech di finanziarli esclusivamente attraverso i propri flussi di cassa.

Morgan Stanley stima che le grandi aziende tecnologiche avranno bisogno di circa 2.900 miliardi di dollari entro il 2028 per espandere la capacità di calcolo, con oltre metà delle risorse provenienti da investitori esterni.

Meta e Hyperion: quando anche Big Tech cerca capitali esterni

Un caso emblematico è Meta. La società ha scelto di finanziare attraverso investitori esterni gran parte del data center Hyperion da 30 miliardi di dollari, accettando un costo del debito superiore di almeno un punto percentuale rispetto a quello che avrebbe probabilmente sostenuto finanziandosi direttamente.

Secondo lo studio, questa scelta potrebbe aggiungere oltre 5 miliardi di dollari di costi finanziari nell’arco della vita dell’operazione. Non è un’eccezione, ma il segnale di un cambiamento strutturale. Il finanziamento dell’AI si sta spostando dai bilanci delle grandi corporation verso joint venture, private credit, cartolarizzazioni, special purpose vehicle, leasing e garanzie sui prestiti.

In pratica, il rischio finanziario dell’AI comincia a essere distribuito tra banche, fondi pensione, fondi sovrani e grandi investitori istituzionali.

Il problema dei 3.700 miliardi di ricavi

A questo punto emerge la domanda decisiva: tutta questa infrastruttura riuscirà a produrre abbastanza valore? Secondo i calcoli riportati da Courtenay Brown su Axios, per ottenere un rendimento del 10%, l’infrastruttura costruita dovrebbe generare entro sei anni circa 3.700 miliardi di dollari di ricavi annuali, equivalenti a circa il 9% del Pil americano.

Significa che la crescita dell’utilizzo dell’AI dovrà essere enorme: imprese e consumatori dovranno acquistare servizi cloud, inferenza, agenti AI e applicazioni in quantità sufficienti a remunerare trilioni di dollari di capitale.

Serve una domanda molto più alta dell’attuale, altrimenti il settore potrebbe incontrare il problema classico delle grandi corse infrastrutturali: la sovracapacità. Van Nieuwerburgh ritiene che prima o poi possa emergere un eccesso di offerta, seguito da una caduta dei prezzi, secondo dinamiche simili ai tradizionali cicli immobiliari.

Il rischio AI entra nel sistema finanziario: chi finanzierà le infrastrutture? Chi si accollerà il rischio?

Non significa che una crisi sia inevitabile. Lo stesso economista sottolinea che sarebbe prematuro considerare già oggi l’infrastruttura AI un rischio sistemico paragonabile alle precedenti bolle del credito, ma la paura serpeggia nel mondo finanziario. Prova ne è l’allarme lanciato in Europa dalle autorità di vigilanza finanziaria sui rischi legati all’eccessiva dipendenza da fornitori extra-Ue di queste tecnologie (leggi fornitori americani).

“Con questa espansione aumentano anche la complessità e l’opacità, rendendo sempre più difficile capire come e dove vengano distribuiti i rischi“, ha spiegato il professore della Columbia University, “in altre parole, questi rischi stanno arrivando anche nei fondi pensione“.

Il problema è nella la trasparenza. Più i finanziamenti vengono spostati fuori dai bilanci delle Big Tech attraverso veicoli complessi, più diventa difficile capire dove siano concentrate le esposizioni. Parliamo di strutture/infrastrutture che dipendono da variabili tutt’altro che certe: domanda futura di AI, velocità dell’innovazione tecnologica, disponibilità di energia e hardware e solidità finanziaria di un numero ristretto di grandi clienti dei data center.

La corsa all’AI entra così in una nuova fase. La domanda non è più soltanto chi costruirà il modello migliore, ma chi finanzierà l’infrastruttura necessaria e chi sopporterà il rischio se la domanda non crescerà abbastanza rapidamente.

Da qui al 2032 potrebbe nascere una nuova infrastruttura fondamentale dell’economia digitale, ma i 10.300 miliardi stimati dallo studio mostrano anche l’altra faccia della rivoluzione AI: perché la scommessa tecnologica funzioni, dovrà trasformarsi in una gigantesca scommessa economica e finanziaria.

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