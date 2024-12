AI, un impatto economico da 1,6 trilioni di dollari in Asia-Pacifico entro il 2027

Un nuovo capitolo per l’Intelligenza Artificiale

Secondo le ultime previsioni di IDC, l’Asia-Pacifico è pronta a vivere un’era di trasformazione digitale guidata dall’Intelligenza Artificiale (AI). Le aziende della regione mirano a raggiungere un tasso di successo dell’80% nelle iniziative di intelligenza artificiale generativa (GenAI) entro il 2027. Questo ambizioso obiettivo è destinato a rivoluzionare l’efficienza e la crescita del fatturato.

Il passaggio dalla sperimentazione all’integrazione

Dopo un iniziale periodo di sperimentazione, caratterizzato da un tasso di successo del 62%, le aziende stanno ora entrando in una fase di integrazione più profonda dell’AI nelle loro operazioni core. Questo “AI Pivot” richiede un passaggio dai progetti pilota isolati all’implementazione di soluzioni AI su larga scala, con l’obiettivo di ottenere risultati misurabili e strategici.

L’impatto economico dell’AI

L’AI è destinata a diventare un motore fondamentale della crescita economica in Asia-Pacifico. Si prevede che la spesa relativa all’AI crescerà 1,7 volte più velocemente rispetto agli investimenti complessivi nella tecnologia digitale nei prossimi tre anni. Questo boom genererà un impatto economico stimato di 1,6 trilioni di dollari entro la fine del 2027 in tutta la regione Asia-Pacifico Giappone.

I sette pilastri per diventare un’azienda alimentata dall’AI

Per guidare le aziende asiatico-pacifiche attraverso questa transizione, IDC ha delineato sette pilastri fondamentali:

Strategia: Una stretta collaborazione tra IT e business è essenziale per scalare efficacemente l’AI. Governance: L’integrazione di un’AI responsabile nei framework di governance è fondamentale per mitigare i rischi. Persone: La formazione e l’allineamento tra dirigenti e dipendenti sono cruciali per superare le prime sfide dell’implementazione dell’AI. Applicazioni: Le app infuse di GenAI trasformeranno le decisioni aziendali, aumentando l’importanza dei lanci in produzione. Piattaforme AI: Piattaforme unificate semplificheranno gli sforzi di AI su larga scala. Dati: Dati di alta qualità sono fondamentali per il successo dell’AI. Infrastruttura: Le soluzioni infrastrutturali devono essere adattate alle esigenze dell’AI per ottimizzare prestazioni, costi e conformità.

Il futuro dell’AI in Asia-Pacifico

L’AI Pivot rappresenta un’opportunità senza precedenti per le aziende asiatico-pacifiche di innovare, migliorare l’efficienza e creare nuovi modelli di business. Tuttavia, per sfruttare appieno il potenziale dell’AI, è necessario superare le sfide legate alla strategia, alla governance, alle competenze, alle applicazioni, alle piattaforme, ai dati e all’infrastruttura. Le aziende che riusciranno a navigare con successo in questo nuovo panorama saranno in grado di ottenere un vantaggio competitivo significativo.

