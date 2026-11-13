Oggi a Dublino si riuniscono i 27 capi di stato e di governo dell’UE per discutere di intelligenza artificiale (AI), competitività e autonomia tecnologica. Al centro c’è una scelta strategica: investire per sviluppare modelli di frontiera o puntare soprattutto sull’adozione di applicazioni AI industriali, dove l’Europa ha competenze e imprese competitive?

La seconda strada può rafforzare il sistema produttivo e rendere possibile la competizione globale, ma rischia di accrescere la dipendenza da modelli e infrastrutture extra-UE. Come può l’Europa competere nelle applicazioni senza rinunciare al controllo delle tecnologie fondamentali?

Dopo gli incontri di Alden Biesen del 12 febbraio e del Consiglio europeo del 19 marzo 2026, il dibattito si concentrerà sulla posizione dell’Europa nella competizione globale e sulle scelte necessarie per rafforzarne la competitività e la sovranità tecnologica. All’incontro parteciperà anche Arthur Mensch, amministratore delegato di Mistral AI.

Sul tavolo, la riduzione delle dipendenze lungo la filiera dell’AI, il potenziamento delle capacità europee e lo sviluppo di infrastrutture sostenute da energia pulita e accessibile. I leader valuteranno inoltre come accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni e mobilitare gli investimenti pubblici e privati necessari a costruire un ecosistema europeo competitivo e sovrano.

Ceechiamo di capirne di più assieme a Fabrizio Silvestri, Professore ordinario, Computer Science, Sapienza Università di Roma, dove guida il gruppo di ricerca RSTLess, dedicato a un’IA robusta, sicura e trasparente, e Fabio Petroni, Group Leader presso la sede di Roma del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL).

Key4Biz. Puntare sulle applicazioni industriali è una strada percorribile per l’Europa? In quali ambiti può competere davvero, e quali condizioni servono perché questa strategia produca valore senza aumentare le dipendenze tecnologiche?

Fabrizio Silvestri. L’Europa ha perso la corsa ai modelli di frontiera generalisti: è inutile girarci intorno. Mistral ha sviluppato modelli validi, anche open weights, ma non al livello dei migliori modelli prodotti negli Stati Uniti e in Cina. Altre aziende europee, come Black Forest Labs nella generazione di immagini, eccellono in ambiti specifici, ma non competono sui modelli generalisti. Colmare questo divario richiederebbe investimenti ingenti e, a mio avviso, poco realistici. Questo non significa rassegnarsi al ruolo di semplici utenti. Al contrario. I modelli open weights permettono di costruire versioni europee: si possono eseguire su infrastrutture proprie e adattare con dati propri, mantenendo il controllo sulle applicazioni.

Fabrizio Silvestri, Professore ordinario, Computer Science, Sapienza Università di Roma

Su questa base l’Europa può puntare su direzioni, di ricerca e applicative, che portano l’intelligenza artificiale ben oltre lo stato attuale. Penso all’auto-miglioramento ricorsivo (recursive self-improvement), un filone di ricerca in cui un sistema, partendo da un modello esistente, contribuisce in modo iterativo a migliorare sé stesso. Oppure alla medicina, dove l’intelligenza artificiale può migliorare in modo significativo la precisione diagnostica, la personalizzazione delle cure e l’efficienza ospedaliera. L’Europa dovrebbe quindi investire con decisione in queste applicazioni di frontiera. Abbiamo perso la corsa ai modelli, non quella alle applicazioni.

Resta però una dipendenza. I modelli open weights più avanzati sono in gran parte extraeuropei e non sono open source in senso pieno: dati e procedure di addestramento restano di solito privati. Chi li pubblica, inoltre, può cambiare licenza o smettere di rilasciare le versioni successive. Per questo, in parallelo, serve investire nella ricerca per rendere il pre-addestramento molto più leggero, così da renderlo possibile anche senza le risorse quasi illimitate di cui oggi hanno bisogno i modelli più grandi. È questa la condizione per usare oggi i modelli di altri senza dipenderne domani.

A mio avviso l’Europa ha tutte le carte in regola per diventare leader nelle applicazioni industriali dell’intelligenza artificiale. In passato, però, non ci abbiamo creduto abbastanza. Prendiamo i motori di ricerca. In Russia Yandex detiene circa il 70% del mercato e Google è un secondo molto distante. In Cina Google non è nemmeno accessibile e il riferimento è Baidu. In Europa, invece, all’inizio c’erano prodotti competitivi, in alcuni casi migliori del Google di allora. Il caso più noto è AllTheWeb, sviluppato dalla norvegese Fast Search & Transfer (FAST): nel 2003 indicizzava oltre due miliardi di documenti ed era considerato uno dei rivali più seri di Google. Quello stesso anno FAST vendette la sua divisione web all’americana Overture, acquisita poco dopo da Yahoo, che nel 2011 chiuse AllTheWeb. Nel 2008 Microsoft comprò il resto di FAST. Non siamo riusciti a costruire un’alternativa capace di imporsi, e il nostro miglior motore di ricerca è finito in mani statunitensi. La competenza, insomma, c’era ed era di primo livello. Mancava chi la facesse crescere in Europa.

Le cause sono molte. La principale, secondo me, è l’assenza di una strategia comune. Quaero lo dimostra bene. Nato nel 2005 come progetto franco-tedesco per un’alternativa europea a Google, con la francese Exalead tra i protagonisti, ha perso la Germania nel 2007 per divergenze sulla direzione tecnologica e si è chiuso nel 2013 senza mai diventare quell’alternativa. La lezione vale anche per l’intelligenza artificiale: senza una regia comune, anche i prodotti eccellenti restano marginali. È questa la prima condizione.

Gli ambiti in cui possiamo competere davvero sono diversi: la medicina, la robotica e, soprattutto, le applicazioni che richiedono una conoscenza profonda delle nostre culture, al plurale. Il caso più evidente è quello delle applicazioni giuridiche. Il diritto europeo è un caso unico al mondo: un ordinamento comune convive con ventisette ordinamenti nazionali, ventiquattro lingue ufficiali e tradizioni in prevalenza di civil law, lontane dal common law in cui sono nati molti strumenti statunitensi. Un sistema che assiste giudici, avvocati o pubbliche amministrazioni deve conoscere queste differenze e rispettare le nostre regole, a partire dalla protezione dei dati. Per questo le applicazioni giuridiche vanno senz’altro declinate a livello europeo. Qui il vantaggio è nostro, e nessuno può replicarlo. Lo stesso vale, in misura diversa, per le lingue e per il patrimonio culturale. La seconda condizione riguarda le dipendenze. Queste applicazioni vanno costruite sui modelli open weights e accompagnate dalla ricerca sull’addestramento efficiente di cui parlavo prima. Così il valore creato resta in Europa senza legarci a fornitori esterni.

Fabio Petroni, Group Leader presso la sede di Roma del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL)

Fabio Petroni. C’è un valore enorme nel saper utilizzare i migliori modelli disponibili (aperti o chiusi) e adattarli a domini specifici. Inoltre, se le applicazioni sono progettate in modo appropriato, passare da un modello all’altro può essere relativamente agevole, riducendo così la dipendenza dai singoli fornitori.

Ma la vera questione strategica è il controllo delle risorse su cui si costruisce il valore, a cominciare dai dati. L’Europa ha un vantaggio competitivo importante, soprattutto nell’intelligenza artificiale applicata alla scienza e alla biomedicina. Abbiamo una concentrazione straordinaria di competenze, istituzioni scientifiche e infrastrutture di ricerca, oltre a grandi archivi di dati biologici di altissima qualità.

La condizione fondamentale è che l’Europa mantenga il controllo su queste risorse e la capacità di decidere come vengono utilizzate, garantendo al tempo stesso quella condivisione dei dati che è essenziale per il progresso scientifico.

Key4Biz. Più in generale, quali passi concreti dovrebbe compiere l’Europa per rafforzare autonomia, sicurezza e competitività verso l’AI Continent? Su quali priorità dovrebbe concentrare investimenti, politiche industriali e capacità di calcolo?

Fabrizio Silvestri. L’Europa deve puntare con forza sulle applicazioni che sa realizzare bene, spesso meglio di altri. Sul piano operativo vedo tre passi. Il primo riguarda le infrastrutture, ed è secondo me il più urgente: costruire data center sostenibili. Questo significa investire anche nella ricerca per ridurre consumi ed emissioni, nella stessa direzione dell’addestramento più leggero di cui parlavo all’inizio. Senza infrastrutture proprie, ogni applicazione europea resta ospite di qualcun altro. Accanto al calcolo servono i dati: le applicazioni mediche e giuridiche richiedono accesso a dati europei di qualità, condivisi con regole comuni. Il secondo riguarda la sicurezza. Le applicazioni alla cybersicurezza vanno declinate a livello nazionale, perché i Trattati lasciano la sicurezza nazionale alla competenza esclusiva degli Stati membri. Serve però un coordinamento europeo, altrimenti ripetiamo l’errore di Quaero: ventisette strategie, cioè nessuna strategia. Il terzo riguarda le persone. Prima di tutto nelle imprese, dove bisogna diffondere la conoscenza e la cultura dell’uso dell’intelligenza artificiale. Molte aziende credono, o forse sperano, che l’IA possa sostituire i lavoratori. In molti casi si è visto che non è così. Klarna, che nel 2024 sosteneva che il suo assistente AI facesse il lavoro di 700 operatori, nel 2025 è tornata ad assumere persone perché la qualità del servizio era peggiorata. Le aziende devono quindi imparare a formare i propri dipendenti per potenziarne il lavoro, non per sostituirlo. Poi nella ricerca, dove servono condizioni per trattenere i nostri ricercatori. Oggi formiamo talenti eccellenti che poi vanno a lavorare altrove, e senza di loro nessuna delle direzioni di cui ho parlato, all’addestramento efficiente alle applicazioni giuridiche, è percorribile. La corsa ai modelli generalisti l’abbiamo persa; quella delle applicazioni è ancora aperta. Per vincerla servono una strategia comune e il coraggio di crederci fino in fondo.

Fabio Petroni. Una delle grandi forze dell’Europa è proprio la sua natura distribuita: abbiamo talenti e centri di ricerca eccellenti in molti Paesi. Quello che manca è la capacità di metterli a sistema, superando la frammentazione degli investimenti e delle infrastrutture.

La massa critica si costruisce collegando i punti: creando reti di centri di ricerca, industria e startup che condividano dati, capacità di calcolo e competenze. Un modello di questo tipo esiste già: EMBL, nella biologia, con sei sedi in Europa che operano come un’unica organizzazione. È con questa logica che a Roma stiamo creando un centro di AI per le scienze della vita, collegato a questa rete europea.

Anche gli investimenti nelle infrastrutture devono seguire questa visione. Non servono soltanto grandi capacità di calcolo per addestrare i modelli, ma anche infrastrutture per conservare e gestire i dati e capacità di inferenza, accessibili da tutti i nodi della rete. È così che possiamo trasformare le eccellenze distribuite dell’Europa in una capacità tecnologica condivisa, competitiva e più autonoma.

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