AI, tutti i rischi regolatori per il business delle telco

Le telco faranno bene a prepararsi ad affrontare diversi rischi regolatori dall’adozione dell’AI nel loro business. A mettere in guardia la industry è un report di Omdia (Regulatory Risks and Challenges of Adopting Artificial Intelligence (AI) in the Telecoms Sector), che mette in evidenza le “aree critiche” su cui le telco dovranno concentrarsi a partire dalle situazioni ad alto rischio e dagli usi proibiti, senza dimenticare le stringenti norme di trasparenza, e di enforcement.

Benefit e nuove sfide

Se da un lato l’uso dell’AI crea diversi vantaggi come ad esempio il miglioramento del customer service, l’ottimizzazione delle network operation, nuove occasioni di business, risparmi di costo, automazione di processo, esistono però diversi rischi e nuove sfide da affrontare.

E così, mentre l’applicazione di sistemi AI al mondo delle telco è ancora in fase di sviluppo, per gli operatori è già tempo di mettere le mani avanti per essere al cento per cento pronte ad affrontare i potenziali rischi regolatori dell’adozione dell’AI.

Framework di gestione auspicabile

Secondo la società di analisi, sarebbe prudente per le telco implementare in modo proattivo un framework di gestione del rischio nei loro sistemi prima dell’implementazione dell’IA, assicurando l’aderenza agli standard di qualità dei dati, accuratezza, robustezza e non discriminazione. Altrettanto importante è l’adozione di un approccio etico, incentrato sull’uomo e affidabile all’IA. In quanto abilitatori chiave della tecnologia dell’IA, è fondamentale per il settore delle telecomunicazioni guidare una tecnologia dell’IA etica e responsabile.

Le aziende di telecomunicazioni dovranno attenersi a diverse linee guida a seconda del contesto e dell’applicazione dell’IA, aggiunge il rapporto, indicando gli strumenti normativi cui attenersi nell’UE come il Data Act, il Digital Markets Act e l’AI Act, nonché le normative non specificamente mirate all’IA come il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, la neutralità della rete, la protezione dei dati e le normative sulla privacy.

Rischi per la salute e i diritti

Le tecnologie di IA che presentano rischi per la salute, la sicurezza o i diritti, in particolare quelle che coinvolgono informazioni biometriche, sicurezza di rete o infrastrutture critiche, sono soggette a un controllo più rigoroso per quanto riguarda l’aderenza alla protezione dei dati, alla sicurezza e alla privacy dei grandi set di dati che le supportano.

Le aziende di telecomunicazioni devono garantire di soddisfare i requisiti normativi per queste situazioni ad alto rischio come trasparenza, supervisione umana e governance dei dati completando le valutazioni dei rischi e implementando quadri di governance.

