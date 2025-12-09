AI, Trump vuole bloccare la regolazione autonoma dei diversi Stati

L’ordine sarebbe una vittoria per le aziende come OpenAI, contraria ad una giungla di regole locali fra cui doversi districare.

Il presidente Usa Donald Trump verso la firma di un ordine esecutivo per bloccare le mire autonomiste dei diversi Stati per regolare l’Intelligenza Artificiale.

Firma in settimana

Il presidente Donald Trump ha detto che intende firmare in settimana un ordine esecutivo per vietare agli Stati di emettere qualsiasi genere di norma per regolare l’AI.

“Se vogliamo continuare a essere leader nell’intelligenza artificiale, deve esserci un solo regolamento”, ha detto il presidente in un post sui social media di lunedì mattina. Ha aggiunto che il primato degli Stati Uniti nello sviluppo della tecnologia “non durerà a lungo” se ci saranno 50 diverse normative sull’intelligenza artificiale.

“Non ci si può aspettare che un’azienda ottenga 50 approvazioni ogni volta che vuole fare qualcosa”, ha aggiunto.

Non è chiaro se un tale ordine entrerà in vigore immediatamente o l’anno prossimo.

Meno regole per le aziende di AI

Il direttore del Consiglio Economico Nazionale della Casa Bianca, Kevin Hassett, ha detto lunedì in un’intervista alla CNBC che l’ordine contribuirà a chiarire il panorama normativo per le aziende di intelligenza artificiale.

“Ci sono alcuni Stati che vogliono regolamentare queste aziende fino al midollo”, ha detto Hassett. “Questo ordine esecutivo che ha promesso di emanare chiarirà che esiste un unico insieme di regole per le aziende americane negli Stati Uniti”.

Stati riottosi

Con la proliferazione dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale tra aziende e cittadini, i sostenitori della sicurezza tecnologica hanno sollevato preoccupazioni su come adottare una tecnologia all’avanguardia in grado di semplificare il processo decisionale e al contempo garantirne l’utilizzo in sicurezza.

I precedenti tentativi del Partito Repubblicano di approvare una moratoria al Congresso sono falliti due volte quest’anno, di fronte all’opposizione dei conservatori che solitamente favoriscono i diritti degli Stati. Inoltre, il governatore della Florida Ron DeSantis e la governatrice dell’Arkansas Sarah Huckabee Sanders hanno criticato il concetto di prevalenza del governo federale sugli Stati in materia di AI.

