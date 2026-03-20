I sei punti del documento programmatico. L’obiettivo è creare delle linee guida uniformi in materia di sicurezza per l'AI, impedendo al contempo ai singoli Stati di legiferare su questa tecnologica strategica, perchè con il loro operato non fanno altro che minare la capacità del Paese di innovare e di essere leader nel mondo.

La nuova proposta di quadro normativo per lo sviluppo dell’AI negli USA

Un’America AI-ready passa per poche ma semplici regole, che garantiscano sempre un’innovazione tecnologica veloce e competitiva. La Casa Bianca la vede così: per vincere la guerra delle nuove tecnologie e affermare la supremazia degli Stati Uniti bisogna lasciar fare alle grandi aziende tecnologiche, le Big Tech, cercando, allo stesso tempo, di garantire le tutele minime ai cittadini e in particolare ai soggetti più fragili.

Oggi il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reso pubblico sul sito della White House un documento quadro “per promuovere e favorire una politica nazionale unica sull’intelligenza artificiale (AI) che sia propedeutica ad una nuova era di prosperità, crescita e sicurezza nazionale e del popolo americano”.

Un nuovo standard normativo che consenta all’industria e alle amministrazioni locali di “superare incertezze e criticità”, quindi minacce e problematiche di ogni genere, legate a questa “tecnologica rivoluzionaria, che è destinata non solo a rimanere, ma a favorire il benessere dei propri cari e l’affermarsi di una economica prospera”.

Inizia così il documento presentato dal Presidente degli Stati Uniti in cui sono esposti i sei obiettivi chiave della sua amministrazione su questo tema strategico: proteggere i bambini e responsabilizzare i genitori; tutela e rafforzamento delle comunità americane; rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e sostegno ai creatori; prevenire la censura e proteggere la libertà di parola; promuovere l’innovazione e garantire il primato americano nell’AI; formazione dei cittadini americani e sviluppo di una forza lavoro pronta per l’AI.

Trump impone la sua visione tecnologica al Congresso e ai singoli Stati americani

La nuova proposta di quadro normativo è rivolta direttamente al Congresso, con cui l’amministrazione Trump “non vede l’ora di collaborare nei prossimi mesi”, si legge nel comunicato che accompagna la pubblicazione, “per trasformare questo quadro normativo in una legge”, che il Presidente sarà felice di firmare.

Come spiegato da Cheyenne Haslett e Gabby Miller su Politico, il documento esorta il Congresso ad annullare tutte le leggi sull’intelligenza artificiale adottate dai singoli Stati americani, perché secondo la Casa Bianca “impongono oneri eccessivi” e “minano la capacità del Paese di innovare e di essere leader nella corsa globale all’AI”.

L’amministrazione Trump lavora da circa un anno per affermare la superiorità normativa della legge federale su quelle statali in materia di intelligenza artificiale. Lo sta facendo sia attraverso il Congresso, sia con decreti esecutivi, sostenendo che la frammentazione normativa rappresenti un freno all’innovazione nel settore.

Il quadro proposto invita esplicitamente il Congresso a prevalere su eventuali leggi statali che regolino lo sviluppo dei modelli o che penalizzino le aziende per l’uso che terzi fanno delle loro tecnologie di AI. Allo stesso tempo, sollecita i legislatori a non istituire nuove agenzie federali dedicate alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz