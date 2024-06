Steve Endacott ha ottenuto solo 487 voti come consigliere conservatore nel 2022, ma AI Steve aumenterà le sue possibilità per le elezioni generali?

C’è un volto nuovo e artificiale nelle elezioni generali del Regno Unito: si tratta di AI Steve, un bot che di fatto rappresenta l’alter ego di un candidato in carne ed ossa, Steve Endacott.

Steve Endacott, l’uomo dietro l’intelligenza artificiale (AI), è un imprenditore del sud dell’Inghilterra che vuole che il suo avatar sia presente alla Camera dei Comuni come deputato per il collegio elettorale del Brighton Pavillion.

“Sto creando il mio partito dopo essere rimasto deluso da quanto gli altri siano fuori contatto con la popolazione del Regno Unito”, ha detto Endacott in un post su LinkedIn.

Una community di creatori di nuove politiche

Sul sito web dedicato alla campagna di AI Steve, viene chiesto agli utenti se desiderano unirsi a un team di “creatori” che lo aiuteranno a creare nuove politiche. I potenziali elettori lo fanno facendo clic sull’opzione “Parla con AI Steve”, quindi compilando le informazioni personali prima di interagire con il bot.

I sostenitori possono anche diventare validatori, dove Steve chiede loro di “dedicare solo pochi minuti alla settimana” per “agire come meccanismo di controllo per fermare le politiche stupide” assegnando a ciascun suggerimento politico un punteggio da uno a dieci.

“Non devi sapere nulla di intelligenza artificiale poiché tutto ciò che fai è premere un pulsante per parlare con il personaggio”, ha detto Endacott in una nota.

“Ci aspettiamo di attrarre un pubblico più ampio che non vuole parlare con l’intelligenza artificiale attraverso la qualità delle nostre politiche”.

Adottate politiche con il 50% di sostegno

Steve AI afferma che nella sua piattaforma verranno adottate solo le politiche con più del 50% di sostegno, si legge nel sito web.

“AI Steve è stato creato per garantire che la gente di Brighton e Hove avesse accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per esprimere opinioni e creare politiche“, si legge nel suo sito web.

Se Endacott verrà eletto, parteciperà “fisicamente” al Parlamento, dove voterà le politiche in base al feedback diretto ricevuto dalla sua piattaforma di intelligenza artificiale.

Endacott si descrive come un uomo con un background della classe operaia che “comprende il valore del denaro… e apprezza molto che il successo delle sue imprese imprenditoriali lo abbia reso relativamente ricco”.

È anche “profondamente preoccupato” per l’ambiente.

Neural Voice sta potenziando l’AI di Steve

Neural Voice, una società di intelligenza artificiale di cui Endacott è il presidente, sta potenziando l’intelligenza artificiale di Steve. Endacott si è candidato per i conservatori nel 2022 da Rochdale e ha ricevuto 487 voti.

Secondo il sito web della commissione elettorale, i potenziali candidati devono avere almeno 18 anni ed essere cittadini britannici o irlandesi per candidarsi alle elezioni generali parlamentari del Regno Unito.

Il Regno Unito ha una storia di personaggi satirici durante i cicli elettorali. Lord Buckethead ha partecipato a quattro elezioni britanniche dal 1987 come cattivo intergalattico. Un altro cattivo spaziale, il conte Binface, si è candidato alle elezioni del sindaco del 2024.

