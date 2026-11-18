AI, nel 2027 la spesa globale supererà i 4.000 miliardi di dollari

La spesa mondiale per l’intelligenza artificiale (AI) è attesa a 4.050 miliardi di dollari nel 2027, in crescita del 47,5% rispetto ai 2.746 miliardi previsti per il 2026. La quota più consistente andrà alle infrastrutture: 2.397 miliardi, contro 1.563 miliardi nel 2026. Sono circa 2,4 trilioni di dollari, il 59% del totale secondo le ultime stime di Gartner.

Il dato racconta dove si sta concentrando la corsa all’AI. Le incertezze del mercato non sembrano frenare gli investimenti, anche se proprio dal settore dei costruttori di queste infrastrutture, in particolare di data center, arrivano risultati piuttosto negativi. Per sostenere sistemi sempre più capaci di elaborare richieste complesse servono potenza di calcolo, server, reti e data center.

Gartner indica due spinte principali: la crescita dei carichi di inferenza, cioè l’elaborazione delle richieste degli utenti, e l’aumento dei carichi di addestramento, che richiedono grandi quantità di calcolo.

La previsione per le infrastrutture implica un aumento del 53% in un solo anno.

Server AI, quasi mille miliardi in un anno

Il segmento più grande è quello dei server ottimizzati per l’intelligenza artificiale. La spesa passerà da 527,6 miliardi di dollari nel 2026 a 957,2 miliardi nel 2027. A sostenerla, secondo Gartner, sono i piani di espansione di hyperscaler e fornitori neocloud, insieme all’aumento dei prezzi dei server destinati all’AI, definito dai ricercatori “memflation”.

La dimensione degli investimenti rende le infrastrutture un nodo strategico della competizione tecnologica. La capacità di sviluppare e distribuire modelli dipende anche dall’accesso a server e sistemi di calcolo, oltre che alla disponibilità di energia e di siti per i data center. La spesa prevista non equivale automaticamente a capacità effettivamente disponibile: i numeri descrivono investimenti attesi, mentre realizzazione e utilizzo dipendono dall’esecuzione dei progetti e dai vincoli materiali.

Servizi e software crescono insieme all’AI, si conferma la cybersecurity

Le infrastrutture, ovviamente, non esauriscono il mercato. Gartner stima 746 miliardi di dollari per i servizi AI nel 2027, in aumento del 29,5%, e 649 miliardi per il software, con una crescita del 42%.

I servizi sostengono strategia, preparazione dei dati, integrazione e messa in esercizio. Il software, invece, incorpora funzioni AI nei prodotti esistenti e propone nuove piattaforme per gestire e governare l’intelligenza artificiale nelle imprese.

La tabella contenuta nel Rapporto attribuisce inoltre al mercato della cybersecurity AI circa 86 miliardi di dollari nel 2027, dai 51 miliardi del 2026.

La nuova frontiera dell’AI agentica

Per agenti e assistenti AI la stima è di 67 miliardi, dai 30 miliardi dell’anno precedente.

I modelli generativi passerebbero da 28 a 51 miliardi.

Le piattaforme AI per data science e machine learning sono attese in aumento, da 26 a 35 miliardi, mentrequelle per lo sviluppo di applicazioni da 10 a 12 miliardi.

La voce “AI Data” salirebbe da 3 a 6 miliardi.

Modelli fondativi ancora centrali

Nel mercato dei modelli generativi, la spesa prevista per il 2027 è di 51 miliardi di dollari, l’82% in più rispetto al 2026. Gartner segnala una crescita del 99% per i modelli specializzati e di dominio, progettati per attività o settori specifici. Nonostante l’accelerazione, i modelli fondativi manterrebbero la quota maggiore: l’81% della spesa per i modelli generativi nel 2027.

La previsione indica quindi un mercato che si allarga lungo tutta la filiera: dai modelli alle applicazioni, fino alla potenza di calcolo necessaria per addestrarli e usarli. Ma la quota infrastrutturale, prossima a tre dollari su cinque, mostra quanto la crescita dell’AI dipenda da asset fisici e costosi. In questa fase, la capacità di costruire e alimentare le infrastrutture sarà parte integrante della competizione per il controllo delle tecnologie digitali strategiche.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz