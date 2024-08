Dai dati, emerge che l'Italia è il terzo paese in Europa per chiamate indesiderate alle spalle di Francia e Spagna e la quarta nel mondo alle spalle di Francia, Spagna e Sudafrica. In Italia, mediamente sono 10 le chiamate indesiderate ricevute dagli Italiani ogni settimana.

Il primo semestre del 2024 ha visto una crescita consistente e costante dei deepfake truffaldini generati dall’AI. Un fenomeno destinato ad aumentare ancora in futura, di pari passo con la diffusione dell’AI generativa. E’ quanto emerge da un report della società di sicurezza vocale Hiya, che a livello globale stima circa 20 miliardi di chiamate indesiderate di spam, pari a 107 milioni di false chiamate al giorno.

L’azienda ha pubblicato un rapporto che ha evidenziato tassi di segnalazione dello spam pari a oltre il 20% delle chiamate sconosciute in 25 dei 42 paesi analizzati, con alcuni tassi di segnalazione dello spam superiori al 50%.

Dai dati, emerge che l’Italia è il terzo paese in Europa per chiamate indesiderate alle spalle di Francia e Spagna e la quarta nel mondo alle spalle di Francia, Spagna e Sudafrica. In Italia, mediamente sono 10 le chiamate indesiderate ricevute dagli Italiani ogni settimana.

Spam telefonico

Il rapporto ha esaminato il volume, la frequenza e il tipo di spam telefonico e frodi nei principali mercati globali tra gennaio e giugno di quest’anno. Le truffe che utilizzano la tecnologia di clonazione vocale generata dall’intelligenza artificiale per impersonare persone o organizzazioni sono aumentate nella prima metà dell’anno. Hiya ha evidenziato un incidente avvenuto in vista delle primarie statunitensi di gennaio, in cui gli elettori del New Hampshire hanno ricevuto chiamate automatiche che impersonavano Joe Biden, e prevede che le tattiche di truffa di impersonificazione tramite clonazione vocale continueranno a crescere nel 2024 e oltre.

Agenzie fiscali e Amazon

Il Regno Unito ha avuto un tasso di spam flag pari al 28% di tutte le chiamate sconosciute e il 3% di queste chiamate era costituito da frodi durante il periodo. Le truffe telefoniche “popolari” nel Regno Unito nella prima metà dell’anno includevano truffe fiscali che impersonavano HMRC (agenzia fiscale Uk), truffe Amazon e truffe sulle carte di credito. Anche le truffe relative a criptovalute, energia e immigrazione erano in aumento.

Truffe sanitarie

Negli Stati Uniti, le truffe relative all’assicurazione sanitaria e al Medicare sono molto diffuse, così come altre truffe assicurative come quelle per auto, casa e vita. Anche le truffe fiscali erano in aumento nella prima metà che ha preceduto la scadenza del 15 aprile per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Francia e Spagna hanno avuto il peggior spam in Europa negli ultimi sette trimestri, mentre a livello globale i brasiliani hanno ricevuto il maggior numero di chiamate spam al mese. Anche l’Italia non scherza, è il terzo paese al mondo per tasso medio di chiamate spam, una decina a settimana.

“Le frodi telefoniche, lo spam e l’uso emergente di truffe vocali deepfake basate sull’intelligenza artificiale stanno aumentando le minacce al canale vocale, colpendo ogni utente telefonico in tutti i principali mercati”, ha detto Kush Parikh, Presidente di Hiya. “Il canale vocale merita lo stesso livello di vigilanza che le aziende applicano alla sicurezza informatica. Infatti, la sicurezza vocale deve essere rapidamente integrata nelle strategie di sicurezza informatica, poiché rappresenta una vulnerabilità significativa nella protezione delle aziende”.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz