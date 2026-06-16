SpaceX acquisisce Cursor per 60 miliardi di dollari: Elon Musk rafforza la sua strategia sull’intelligenza artificiale

SpaceX ha ufficializzato l’acquisizione di Anysphere, la società che controlla Cursor, una delle piattaforme di sviluppo software assistito dall’intelligenza artificiale (AI) più utilizzate al mondo. L’operazione, interamente in azioni, attribuisce alla startup una valutazione di 60 miliardi di dollari e rappresenta uno dei più importanti accordi mai conclusi nel settore dell’AI applicata allo sviluppo software.

Secondo i termini dell’intesa riportati dalla Reuters, gli azionisti di Cursor riceveranno azioni di Classe A di SpaceX. Il rapporto di conversione sarà determinato sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi delle azioni SpaceX nei sette giorni di contrattazione precedenti al completamento dell’operazione. La chiusura è prevista nel terzo trimestre del 2026, subordinatamente alle autorizzazioni regolamentari.

L’acquisizione arriva dopo mesi di indiscrezioni sul futuro della società. Cursor stava infatti completando un nuovo round di finanziamento da 2 miliardi di dollari che avrebbe portato la sua valutazione oltre i 50 miliardi. In precedenza, la startup aveva già attirato l’interesse di Microsoft e aveva respinto due tentativi di acquisizione da parte di OpenAI, preferendo mantenere la propria indipendenza. La proposta di SpaceX, tuttavia, ha cambiato gli equilibri.

Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX

Il salto di SpaceX nel mercato dell’AI enterprise

L’operazione assume una rilevanza strategica che va ben oltre l’acquisizione di un singolo prodotto software. Cursor non è un progetto sperimentale ma una piattaforma già adottata da migliaia di sviluppatori professionisti in tutto il mondo per la scrittura, la revisione e l’ottimizzazione del codice attraverso modelli di intelligenza artificiale avanzati. Per SpaceX significa entrare immediatamente nel mercato dell’AI enterprise con un prodotto maturo, una base utenti consolidata e un marchio già riconosciuto dagli sviluppatori, evitando anni di investimenti necessari per costruire una soluzione analoga da zero.

Per Elon Musk il valore dell’operazione risiede soprattutto nelle sinergie con l’infrastruttura tecnologica sviluppata negli ultimi anni attorno a xAI. Nelle settimane precedenti all’annuncio, Cursor aveva già utilizzato decine di migliaia di chip destinati all’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale e alcuni suoi ingegneri erano passati direttamente a lavorare per xAI. L’integrazione appare quindi il naturale completamento di una collaborazione già avviata.

Colussus sempre più centrale nella strategia di Elon Musk

Al centro della strategia si trova Colossus, il gigantesco sistema di calcolo sviluppato da Musk negli Stati Uniti per sostenere l’addestramento e l’esecuzione dei modelli AI di nuova generazione. L’unione tra Cursor e questa infrastruttura potrebbe creare un ecosistema altamente integrato: da un lato una piattaforma software utilizzata quotidianamente dagli sviluppatori, dall’altro una capacità computazionale tra le più avanzate al mondo. In pratica, SpaceX si assicurerebbe contemporaneamente il prodotto, gli utenti e l’infrastruttura necessaria per alimentarlo.

Questo elemento distingue il gruppo guidato da Musk da gran parte dei concorrenti. Molte aziende attive nell’intelligenza artificiale, comprese alcune delle principali realtà del settore, dipendono infatti dai grandi fornitori cloud per ottenere la potenza di calcolo necessaria all’addestramento dei modelli. Disporre direttamente dell’infrastruttura consente invece di ridurre i costi operativi, accelerare lo sviluppo tecnologico e, soprattutto, aumentare l’autonomia strategica. In un mercato in cui la disponibilità di chip, energia e capacità computazionale è diventata una delle principali variabili competitive, il controllo diretto delle risorse rappresenta un vantaggio difficilmente replicabile.

L’acquisizione di Cursor conferma inoltre una visione industriale più ampia perseguita da Musk negli ultimi anni. L’obiettivo non sembra essere soltanto la costruzione di modelli di intelligenza artificiale, ma la creazione di una filiera integrata che comprenda infrastrutture di calcolo, software, servizi e applicazioni. Una strategia che richiama il modello di integrazione verticale già adottato in altri settori dal gruppo imprenditoriale che ruota attorno a Musk, dai lanci spaziali ai satelliti, fino alle reti di comunicazione globali.

SpaceX supera Amazon e Microsoft ed entra nella Top 5 delle Big Tech più preziose

Sul piano finanziario, l’acquisizione contribuisce a rafforzare ulteriormente il valore potenziale di SpaceX, dopo la super quotazione al Nasdaq di questi giorni l’azienda di Elon Musk ha superato i 2,9 trilioni di dollari di capitalizzazione con un balzo del 17% oggi. Le recenti transazioni sul mercato secondario hanno attribuito all’azienda di Elon Musk una valutazione superiore ai 350 miliardi di dollari, sostenuta dalla crescita del business dei lanci spaziali e soprattutto dall’espansione globale di Starlink. L’integrazione di Cursor aggiunge ora un asset strategico nel settore dell’intelligenza artificiale, uno dei comparti che oggi ricevono i multipli più elevati da investitori e mercati.

Se le sinergie tra Cursor, xAI e l’infrastruttura computazionale Colossus dovessero tradursi in nuove fonti di ricavi e in una maggiore competitività nel software enterprise, SpaceX potrebbe avvicinarsi alla soglia dei 400 miliardi di dollari di valutazione. In questo scenario, il gruppo di Musk consoliderebbe la propria posizione tra le maggiori aziende tecnologiche del pianeta e a questo punto, secondo diverse fonti stampa, avrebbe superato Amazon e Microsoft in un colpo solo, entrando in Top 5 delle Big Tech di maggior valore per market cap e posizionandosi al quarto posto, dopo Nvidia (5,1 trilioni di dollari), Apple (4,35 trilioni) e Alphabet (oltre 4,47 trilioni).

Per gli investitori, il messaggio è che il futuro di SpaceX non sarà definito esclusivamente dai razzi e dai satelliti, ma sempre più dalla capacità di trasformare la propria potenza tecnologica in una piattaforma integrata per l’economia digitale del prossimo decennio.

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