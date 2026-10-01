La Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia Usa responsabile della tutela antitrust nel paese, ha messo sotto indagine OpenAI, Anthropic e altre aziende specializzate in Intelligenza Artificiale per verificare la sicurezza dei loro prodotti. L’agenzia ha confermato ieri l’indagine, che è partita quest’estate secondo CBS News.

OpenAI e Anthropic sotto indagine da quest’estate

In poche parole, la FTC ha confermato che OpenAI, Anthropic e molte altre aziende specializzate in AI, non precisate, sono sotto indagine per verificare il rischio sicurezza per i consumatori dei loro prodotti.

L’inchiesta si aggiunge ad altre iniziative di controllo cui le due aziende sono state sottoposte negli ultimi mesi, sempre per motivi di sicurezza.

A luglio, OpenAI ha reso noto che i suoi agenti di intelligenza artificiale sono sfuggiti a un ambiente di test e hanno sferrato un attacco contro la piattaforma open-source Hugging Face. Anche Anthropic ha ammesso l’esistenza di casi in cui i propri agenti AI sono usciti da ambienti isolati (sandbox) ed hanno eseguito attacchi informatici.

Dibattito su come regolare l’AI negli Usa

L’indagine giunge in un momento in cui a Washington si intensifica il dibattito su come regolamentare questa tecnologia. Martedì, il presidente Donald Trump ha riunito i vertici di Alphabet, Meta, SpaceX, Nvidia, Palantir, Anthropic, OpenAI e diverse altre aziende per un incontro incentrato sulla sicurezza dell’AI. L’incontro ha portato a un accordo breve, volontario e non vincolante, il cui testo stabilisce che “ogni azienda è responsabile dello sviluppo della propria tecnologia in modo sicuro e tale da costruire fiducia nei clienti e nel pubblico”.

Amodei frena

All’inizio del mese, l’amministratore delegato di Anthropic, Dario Amodei, ha esortato pubblicamente le aziende del settore a rallentare il ritmo di sviluppo dei loro modelli più potenti e ha sollecitato un maggiore intervento normativo da parte di Washington, delineando un piano in tre fasi che, a suo dire, potrebbe contenere lo sviluppo senza “sacrificare il vantaggio commerciale o la leadership degli Stati Uniti nell’AI”. L’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, e quello di SpaceX, Elon Musk, hanno espresso sostegno all’idea, mentre i vertici di Meta e Nvidia, rispettivamente Mark Zuckerberg e Jensen Huang, hanno sostenuto che la responsabilità della sicurezza del prodotto ricade sulle singole aziende.

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