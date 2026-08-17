Ai, secondo 404 Media anche Amazon distrugge libri cartacei per digitalizzarli

(Adnkronos) – Anche Amazon starebbe acquistando grandi quantità di libri per scansionarli e digitalizzarli, a volte distruggendoli durante il processo. Lo svela un’inchiesta negli Stati Uniti di “404 Media”, che avrebbe documentato la pratica usando un dispositivo di tracciamento nascosto in uno dei libri comprati dal colosso del tech. Secondo la testata, Amazon lo farebbe per addestrare i suoi modelli Ai.

Da tempo è stato riportato come i player globali dell’Ai stiano investendo risorse alla ricerca di nuovo materiale per addestrare i propri modelli, nello specifico libri. Una pratica emersa nell’ambito della causa legale promossa da un gruppo di scrittori contro Anthropic, da cui era trapelato il ‘Project Panama’, che consisteva nell’acquistare libri, reciderne il dorso (per velocizzare il processo) e scansionarne le pagine. Come gli altri player, anche Amazon sta sviluppando i propri modelli linguistici di grandi dimensioni, denominati Nova.

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni su questa pratica da parte di librai insospettiti, 404 Media ha inserito un dispositivo di tracciamento all’interno di un libro raro che si riteneva avesse buone probabilità di essere acquistato da una società di AI e ne ha seguito il percorso attraverso gli Stati Uniti fino alla sua destinazione finale, un polo logistico di Amazon a Las Vegas, in Nevada. I dipendenti della struttura riferiscono che la loro unica mansione consiste nel ricevere enormi spedizioni di volumi cartacei, tagliare via le rilegature per velocizzare la scansione e procedere alla digitalizzazione. Il libro poi viene distrutto. “Amazon acquista libri attraverso i canali commerciali per contribuire a sviluppare e migliorare i prodotti e i servizi utilizzati dai nostri clienti”, ha dichiarato alla testata un portavoce dell’azienda.

A luglio un’inchiesta della stessa 404 Media segnalava che i librai avevano registrato un’impennata storica delle vendite nell’ultimo anno. I libri sono un tesoro prezioso per l’addestramento di modelli Ai, soprattutto per quelli precedenti al 2022, che non presentano il rischio di fare training con testi generati da altri modelli. Quando un libraio ha riferito di aver ricevuto un singolo ordine da 1.000 libri sul marketplace Biblio 404 Media ha chiesto al venditore di inserire un Apple AirTag all’interno di uno dei volumi. Destinazione finale: il magazzino Amazon denominato LAS8, a Las Vegas, specializzato nelle attività di stampa su richiesta di libri, un’opzione offerta da Amazon.

All’interno del magazzino, ha rivelato l’inchiesta, c’è un’unità operativa distinta, identificata dal codice VGT3. Il suo simbolo è un Tyrannosaurus rex mentre stringe un libro aperto tra le zampe. Il fatto che gli addetti scansionino i codici a barre prima di procedere alla digitalizzazione dei testi dà ulteriore credito a un’altra ipotesi avanzata dai librai, secondo 404 Media: che le società di AI stiano tentando di digitalizzare i libri procedendo semplicemente per elenco di Isbn, il codice internazionale dei libri. I tomi più vecchi e rari, che a volte ne sono privi, non farebbero parte dei massicci ordini oggetto delle inchieste della testata. Quelli effettivamente acquistati vengono comunque definiti rari, visto che spesso non ce ne sono molte copie in circolazione. Il loro valore, in ogni caso, sembrerebbe dato dall’unicità del testo che contengono.

Le segnalazioni di questo tipo si stanno moltiplicando nel mondo. Il Guardian le ha raccolte in Austrialia, mentre la stessa 404 Media aveva riportato casi di ordini effettuati anche in Europa dalla società proprietaria del database di libri ISBNdb. Dal punto di vista legale, sembra che la pratica possa continuare, nonostante non si tratti di buona pubblicità per le società coinvolte: le prime sentenze Usa sembrano stabilire che acquistare regolarmente un libro per digitalizzarlo e poi distruggerlo significa solo trasformarne il formato, senza tra l’altro incorrere in problemi di copyright, punto dolente per l’universo Ai.

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