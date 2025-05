Il 4 aprile si è tenuta presso il Relais Villa Valfiore a Bologna una tavola rotonda sul tema “Intelligenza Artificiale – Rischi e opportunità per il mondo del lavoro”, con la partecipazione del Direttore Generale di Lepida, Gianluca Mazzini, e rappresentanti di istituzioni, sindacato e ricerca.

L’incontro ha trattato l’impatto dell’Intelligenza Artificiale (AI) sul sistema occupazionale, evidenziando la necessità di percorsi di upskilling e reskilling, non solo per le professioni digitali, ma per l’intero tessuto lavorativo.

È stato sottolineato il ritardo normativo rispetto all’evoluzione tecnologica: mancano i decreti attuativi mentre i riferimenti giuridici sono frammentati e si moltiplicano i casi di difficile interpretazione.

Nel suo intervento Mazzini ha evidenziato in particolare, come l’introduzione dell’AI sollevi interrogativi su responsabilità, decisioni automatizzate ed etica dei processi.

Al centro della discussione anche la necessità di un contesto formativo stabile, con pubblico e privato che collaborano per sviluppare competenze adeguate, valorizzando i territori, i giovani e le reti tra istituzioni.

Il coinvolgimento del settore pubblico e del mondo sindacale è stato indicato come leva strategica per affrontare la trasformazione con una visione condivisa, trasparente e duratura.

