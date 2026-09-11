La crescente domanda di AI rischia di creare una pesante concorrenza per l’accesso all’energia, facendo aumentare le bollette. Lo ha detto Teresa Ribera, Commissaria Ue per la Transizione Energetica e la Concorrenza in un’intervista al sito Politico.eu.

Secondo la commissaria l’Ue dovrebbe obbligare i giganti del tech a investire in energia pulita per rispondere alle crescenti necessità dei loro data center.

La sete di energia dell’AI sta prosciugando le reti elettriche, aumentando la concorrenza per l’approvvigionamento e minacciando di alzare i prezzi della bolletta.

“È stato uno shock e sta accadendo a una velocità elevatissima», ha affermato. «Nel 2022, quando cercavamo di capire come raggiungere la piena elettrificazione e la sostenibilità, non avevamo previsto una domanda di elettricità aggiuntiva così ingente… e, per quanto rapidamente si proceda nella pianificazione delle reti e della nuova capacità di energia verde, la domanda cresce a ritmi vertiginosi. Ciò genera quindi delle tensioni”, ha detto Ribera, secondo cui i governi hanno tre scelte. La prima è non fare nulla; la seconda è imporre una moratoria sulla costruzione dei data center, come accaduto in alcune parti degli Usa; la terza è far pagare agli operatori la loro energia.

“I grandi big tecnologici se lo possono permettere”, ha detto Ribera.

“Le aziende che stanno dietro a questo business… stanno concentrando potere di mercato e capacità su livelli mai visti prima. Quindi, senza mezzi termini, si può pretendere che investano in ciò di cui hanno bisogno e in soluzioni che prevengano ulteriori conflitti con le comunità locali”, ha aggiunto.

Alla domanda se l’UE debba imporre ai colossi tecnologici di pagare per il proprio approvvigionamento di energia pulita, Ribera ha risposto: “Credo che dovremmo farlo”.

Data la rapida evoluzione dell’IA e l’elevato numero di data center che richiedono la connessione alla rete in Europa, le autorità devono agire tempestivamente per introdurre una regolamentazione, ha aggiunto Ribera.

“Parliamo di mesi”, ha detto. “Non di decenni, e probabilmente nemmeno di anni”.

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