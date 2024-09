I giornalisti stanno usando avatar di intelligenza artificiale per combattere la repressione dei media da parte di Maduro dopo le elezioni contestate.

“Essere davanti alla telecamera non ha più senso”. In Venezuela i giornalisti che denunciano il regime del presidente Nicolàs Maduro si affidano all’Intelligenza Artificiale per sfuggire alla repressione.

Come dribblare la censura con l’AI

Nelle quattro settimane successive alle contestate elezioni in Venezuela di fine luglio, i giornalisti locali hanno escogitato una tattica decisamente del XXI secolo per evitare di essere arrestati per aver scritto sul socialismo del XXI secolo: usare avatar di intelligenza artificiale per riportare tutte le notizie che il regime di Maduro ritiene inadatte alla stampa. Nelle trasmissioni quotidiane, i lettori di notizie creati dall’intelligenza artificiale hanno raccontato al mondo la repressione post-elettorale del presidente contro oppositori, attivisti e media, senza mettere a rischio i reporter dietro le storie.

Carlos Eduardo Huertas, il direttore di Connectas, la piattaforma giornalistica che coordina l’iniziativa, ha detto che lungi dall’essere un espediente, l’uso dell’intelligenza artificiale è stata una risposta “alla persecuzione e alla crescente repressione che i nostri colleghi stanno subendo in Venezuela, dove l’incertezza sulla sicurezza del proprio lavoro … cresce di minuto in minuto”.

Dissenso giornalistico rischioso

Huertas ha affermato che il clima sempre più autoritario sotto Maduro ha fatto sì che “essere inquadrati dalle telecamere non sia più così sensato”. La soluzione è stata quella di creare giornalisti virtuali per nascondere le identità dei veri reporter che stavano facendo notizia. L’iniziativa coinvolge circa 20 fonti di informazione e fact checking venezuelane e circa 100 giornalisti che condividono contenuti, che vengono trasformati in notiziari quotidiani presentati da avatar chiamati La Chama e El Pana, come Bestie e Buddy.

Nella trasmissione di debutto di questo mese, la presentatrice donna, Bestie, ha detto come speravano di diffondere la parola “su ciò che sta realmente accadendo in Venezuela”.

Giornalisti avatar

“Ma prima di proseguire, nel caso non l’aveste notato, vogliamo farvi sapere che non siamo reali”, ha aggiunto l’avatar, prima di annunciare le ultime statistiche, fin troppo reali, sulla crociata di Maduro per sradicare il dissenso. “In meno di due settimane sono state arrestate più di mille persone e almeno 23 sono state uccise durante le proteste”, ha detto Bestie. Il numero di detenuti ora supera le 1.400.

Il nome del progetto di giornalismo AI, Operación Retuit (Operazione Retweet), è in parte un riferimento ironico al nome che il regime di Maduro ha dato alla sua dura repressione degli oppositori: Operación Tun Tun (Operazione Knock Knock).

Sono almeno nove i giornalisti in detenzione, secondo stime del sindacato giornalisti del Venezuela (SNTP).

Giornalisti arrestati

Uno di loro, il cronista sportivo e fotografo 26enne Paúl León, è stato prelevato dalla polizia mentre filmava proteste pacifiche e in seguito accusato di terrorismo, un reato che prevede una pena fino a 30 anni di carcere.

Domenica scorsa, la famosa giornalista di spettacolo Carmela Longo è stata prelevata dalla sua casa a Caracas dalla polizia dopo essere stata licenziata dal suo giornale filogovernativo, Últimas Noticias.

La necessità di giornalisti con realtà virtuale è facile da capire, dato il gelo politico che è calato sul Venezuela da quando Maduro è stato eletto per la prima volta nel 2013, e che è peggiorato negli ultimi giorni.

“Le fonti non parlano. I giornalisti sono costretti a lavorare in forma anonima, a volte in clandestinità, nascondendo la propria identità per paura di ritorsioni da parte del governo. Gli account dei social media sono diventati silenziosi… parti vitali dell’ecosistema delle notizie, come X, sono state bloccate”, denunciano i giornalisti sudamericani.

