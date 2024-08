Il mercato globale dell’AI applicata al mondo dell’healthcare è visto in crescita costante del 48% annuo nel quinquennio 2024 – 2029, e passerà quindi da un valore di 20,9 miliardi di dollari nel 2024 a 148,4 miliardi nel 2029. La crescita sarà trainata da una crescente necessità di nuovi servizi legata allo squilibro fra il personale sanitario e il crescente numero di pazienti. Secondo stime di Marketsandmarkets.com fra i principali player di mercato ci sono Intel, Koninklijke Philips, Microsoft, IBM e Siemens Healthineers.

Crescita alimentata dall’esplosione di dati sanitari

I fattori chiave che alimentano la crescita del mercato includono l’afflusso di mercato di grandi e complessi set di dati sanitari; la crescente necessità di ridurre i costi sanitari; il miglioramento della potenza di calcolo e la riduzione dei costi hardware; il crescente numero di partnership e collaborazioni tra diversi domini nel settore sanitario e la crescente necessità di servizi sanitari improvvisati e non programmati a causa dello squilibrio tra personale sanitario e pazienti.

AI per l’assistenza agli anziani

Inoltre, il crescente potenziale di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per l’assistenza agli anziani, la crescente attenzione allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale consapevoli dell’uomo e il crescente potenziale della tecnologia di intelligenza artificiale nella genomica, nella scoperta di farmaci e nell’imaging e nella diagnostica per combattere il COVID-19 dovrebbero creare un’opportunità di crescita per l’intelligenza artificiale nel mercato sanitario.

Software per la sanità sugli scudi

Si prevede che il segmento software rappresenterà la quota maggiore del mercato dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario durante il periodo di previsione. Molte aziende stanno sviluppando soluzioni software per varie applicazioni sanitarie; questo è il fattore chiave che completa la crescita del segmento software. La forte domanda tra gli sviluppatori di software (soprattutto nei centri medici e nelle università) e l’ampliamento delle applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario sono tra i fattori principali che completano la crescita della piattaforma di intelligenza artificiale nel segmento software. Google AI Platform, TensorFlow, Microsoft Azure, Premonition, Watson Studio, Lumiata e Infrrd sono alcune delle principali piattaforme di intelligenza artificiale.

Si prevede che il mercato del segmento di apprendimento automatico crescerà al CAGR più elevato

La crescente adozione della tecnologia di apprendimento automatico (in particolare apprendimento profondo) in varie applicazioni sanitarie come monitoraggio dei pazienti ricoverati e gestione ospedaliera, scoperta di farmaci, imaging medico e diagnostica e sicurezza informatica sta guidando l’adozione della tecnologia di apprendimento automatico nel mercato dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario.

Si prevede che il segmento di imaging medico e diagnostica crescerà al CAGR più elevato del mercato dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario durante il periodo di previsione.

Imaging e AI manna per i radiologi

L’elevata crescita del segmento di imaging medico e diagnostica può essere attribuita a fattori quali la presenza di un ampio volume di dati di imaging, i vantaggi offerti dai sistemi di intelligenza artificiale ai radiologi nella diagnosi e nella gestione del trattamento e l’afflusso di un gran numero di startup in questo segmento.

Si prevede che la regione del Nord America deterrà la quota maggiore di intelligenza artificiale nel mercato sanitario durante il periodo di previsione. I principali fattori che guidano la crescita del mercato nordamericano sono la crescente adozione della tecnologia AI nell’ambito dell’assistenza sanitaria, in particolare negli Stati Uniti, e l’elevata spesa sanitaria, insieme all’insorgenza della pandemia di COVID-19 che sta accelerando l’adozione dell’AI negli ospedali e nelle cliniche della regione.

