AI per le Telco: ottimizzazione delle reti 5G

L’intelligenza artificiale sta rapidamente trasformando diversi settori, e le telecomunicazioni non fanno eccezione. Fujitsu ha lanciato una nuova applicazione AI per reti 5G, progettata per prevenire il degrado delle prestazioni e migliorare la qualità del servizio.

L’applicazione si basa su tre tecnologie principali: la prima monitora in tempo reale la quality of experience degli utenti, la seconda prevede variazioni di traffico per adattare proattivamente la rete, mentre la terza regola dinamicamente le aree di copertura delle antenne. Fujitsu stima che il sistema aumenterà del 19% la capacità di supporto delle stazioni BTS e ridurrà i tempi di risoluzione delle anomalie da 24 ore a soli 60 minuti. Questa innovazione segna il passo verso un ruolo sempre più centrale dell’AI nelle telecomunicazioni, soprattutto in previsione dell’arrivo del 6G.



