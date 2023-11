AI per la trasformazione digitale delle PA. Evento il 29 novembre in contemporanea a Bologna, Bolzano, Schio e Trento

COME PARTECIPARE ALLA CONFERENZA E COME SEGUIRE I LAVORI IN STREAMING

L’IA nella Pubblica Amministrazione centrale e locale

Il crescente impiego dell’intelligenza artificiale (IA) nella Pubblica Amministrazione centrale e locale contribuirà a migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese, ma sono diverse le sfide da affrontare, dalle competenze alle regole, dalla sicurezza alla privacy.

Il Parlamento europeo ha dato il via, lo scorso giugno, all’AI Act, proprio con lo scopo di avviare il confronto istituzionale, sia a livello di Unione, sia a livello nazionale, sulla regolamentazione di questa tecnologica e sui principi che dovranno guidarla, dal pieno controllo umano alla trasparenza, dalla non discriminazione al benessere sociale e ambientale.

L’Intelligenza artificiale si impone quindi come tema centrale nelle agende dei Paesi dell’Unione europea (Ue), perché non rappresenta solo rischi e criticità, soprattutto normative, culturali ed etiche, ma anche grandi opportunità e vantaggi.

Una conferenza, quattro sedi

Il prossimo 29 novembre il Cerchio ICT In House, di cui fanno parte Informatica Alto Adige, Lepida, Pasubio Tecnologia e Trentino Digitale, ha organizzato la conferenza dal titolo “AI per la trasformazione digitale delle amministrazioni locali: sfide e opportunità”, che si svolgerà su una piattaforma digitale comune e in contemporanea in quattro sedi: Bolzano, Bologna, Schio e Trento (rispettivamente sedi delle quattro società In House).

L’evento sarà coordinato da Raffaele Barberio, direttore di Key4biz.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sul sito www.cerchioict.it. Non è necessario registrarsi per seguire la diretta online.

Come l’Intelligenza Artificiale può essere utilizzata in modo efficace per gestire il territorio e i processi amministrativi? Quali strumenti possono migliorare la sorveglianza e la gestione dei rischi? Quali sono le competenze necessarie e le implicazioni etiche da considerare?

Obiettivo dell’evento è raccontare come l’IA cambierà il modello di amministrazione dei territori, esplorando le potenzialità che questa tecnologia porta con sé e cercando di dare risposte agli interrogativi che inevitabilmente solleva.

L’Agenda

Ore 09:00 – 09:30

Accoglienza: registrazione e info partecipanti

Ore 09:30 – 09:50

Saluti istituzionali

Francesco Calzavara, Assessore al Bilancio e alla Programmazione, con delega all’Agenda Digitale della Regione del Veneto [Schio]

Assessore al Bilancio e alla Programmazione, con delega all’Agenda Digitale della Regione del Veneto [Schio] Maurizio Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento [Trento]

Presidente della Provincia Autonoma di Trento [Trento] Arno Kompatscher , Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano [Bolzano]

, Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano [Bolzano] Paola Salomoni, Assessora alla scuola, università, ricerca, agenda digitale della Regione Emilia-Romagna [Bologna]

Ore 09:50 – 10:00

Governare l’Intelligenza Artificiale

Gianvito Lanzolla – Professore di Strategy and digital transformation presso Bayes Business School

Ore 10:00 – 11:00

Panel 1 – Gestione del territorio: monitoraggio e governo

Elena Bellodi – Professore associato, Dipartimento di Ingegneria, Università degli studi di Ferrara [Bologna]

– Professore associato, Dipartimento di Ingegneria, Università degli studi di Ferrara [Bologna] Andrea Nicolini – Chief Public Administration Strategy Officer, TrentinoSalute4.0 Program Manager presso la Fondazione Bruno Kessler (FBK) [Trento]

– Chief Public Administration Strategy Officer, TrentinoSalute4.0 Program Manager presso la Fondazione Bruno Kessler (FBK) [Trento] Stefan Putzer – Head of Competence Center GIS – Analyst presso Informatica Alto Adige spa [Bolzano]

– Head of Competence Center GIS – Analyst presso Informatica Alto Adige spa [Bolzano] Silvia Torresan – Scientist presso CMCC – Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici [Schio]

Ore 11:30 – 12:30

Panel 2 – Migliori servizi: automazione dei procedimenti

Claudio Becchetti – executive partner – Gartner [Schio]

– executive partner – Gartner [Schio] Paolo Giorgini – Direttore Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione – Università degli Studi di Trento [Trento]

– Direttore Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione – Università degli Studi di Trento [Trento] Marco Montali – Professore ordinario in ingegneria informatica, con specializzazione in intelligenza artificiale, gestione di processi e dati, process mining presso la Libera Università di Bolzano [Bolzano]

– Professore ordinario in ingegneria informatica, con specializzazione in intelligenza artificiale, gestione di processi e dati, process mining presso la Libera Università di Bolzano [Bolzano] Riccardo Rovatti – Direttore Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione – Università degli Studi di Bologna [Bologna]

Ore 14:00 – 15:00

Panel 3, Bolzano – Esempi illustrativi di AI in e per l’Alto Adige

(in sede e in streaming)

Monica Palmirani – Professoressa ordinaria Università di Bologna Coordinatrice del corso di Dottorato in Law, scienze and tecnologie

– Professoressa ordinaria Università di Bologna Coordinatrice del corso di Dottorato in Law, scienze and tecnologie Eva Sonnenmoser – Coordinatrice del laboratiorio di innovazione presso il Ministero del Baden-Württemberg (D)

– Coordinatrice del laboratiorio di innovazione presso il Ministero del Baden-Württemberg (D) Andrea Licciardi – Cyber Security Manager di Tecnimont Spa e fondatore dell’Associazione CISOs4AI (AI nella cybersecurity)

Ore 14:00 – 15:00

Panel 3, Schio – L’utilizzo dell’IA nella Pubblica Amministrazione – Governance e casi d’uso

(in sede e in streaming)

Durante la sessione verranno presentati dei casi d’uso dell’IA generativa impiegata nello svolgimento di alcune mansioni quotidiane della Pubblica Amministrazione

Idelfo Borgo – Direttore agenda ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto

– Direttore agenda ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto Valter Orsi – Sindaco del Comune di Schio, consigliere delegato Provincia di Vicenza

– Sindaco del Comune di Schio, consigliere delegato Provincia di Vicenza Laura Locci – Amministratore Unico Pasubio Tecnologia

Ore 14:00 – 15:00

Panel 3, Bologna – Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nello sviluppo dei software per la Pubblica Amministrazione

(in sede e in streaming)

Bianca Frigerio – Account Technology Strategist per la Pubblica Amministrazione Microsoft Italia

– Account Technology Strategist per la Pubblica Amministrazione Microsoft Italia in via di definizione – Google

Gianluca Ortolani – CEO Net Service S.p.A.

– CEO Net Service S.p.A. Armando Sternieri – Presidente e amministratore delegato di Energee3

– Presidente e amministratore delegato di Energee3 Daniele Tomasi – Responsabile Realizzazione Software Lepida

Ore 14:00 – 15:00

Panel 3, Trento – Le strategie di Intelligenza Artificiale in Trentino

(in sede e in streaming)

Mirko Franciosi – Dirigente Servizio Innovazione e Transizione Digitale, Comune di Trento

– Dirigente Servizio Innovazione e Transizione Digitale, Comune di Trento Gianvito Lanzolla – Professore di Strategy and digital transformation presso Bayes Business School

– Professore di Strategy and digital transformation presso Bayes Business School Andrea Nicolini – Chief Public Administration Strategy Officer, TrentinoSalute4.0 Program Manager presso la Fondazione Bruno Kessler (FBK)

– Chief Public Administration Strategy Officer, TrentinoSalute4.0 Program Manager presso la Fondazione Bruno Kessler (FBK) Francesca Paolucci – Responsabile Area Innovazione e Divulgazione Tecnologica, Trentino Digitale

– Responsabile Area Innovazione e Divulgazione Tecnologica, Trentino Digitale Cristiana Pretto – Dirigente Generale Semplificazione e Digitalizzazione, Provincia Autonoma di Trento

– Dirigente Generale Semplificazione e Digitalizzazione, Provincia Autonoma di Trento Assessore, Provincia Autonoma di Trento – in via di definizione

Ore 15:15 – 16:15

Panel 4 – Cittadini più sicuri?

Sandro Raimondi – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento [Trento]

– Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento [Trento] Tommaso Ricci – DLA Piper Avvocato specializzato nei settori Data Protection, Cybersecurity TMT, fondatore di TechnoLawgy, canale divulgativo (privacy e innovazione legale) [Bolzano]

– DLA Piper Avvocato specializzato nei settori Data Protection, Cybersecurity TMT, fondatore di TechnoLawgy, canale divulgativo (privacy e innovazione legale) [Bolzano] Teresa Scantamburlo – Assistant Professor – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica – Università Ca’ Foscari – Venezia [Schio]​​​​​​​

– Assistant Professor – Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica – Università Ca’ Foscari – Venezia [Schio]​​​​​​​ In via di definizione [Bologna]

Ore 16:30 – 17:00

Panel 5 – Tavola rotonda