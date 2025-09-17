AI per la qualità delle leggi, il progetto SAVIA in Emilia-Romagna

SAVIA è il primo progetto di intelligenza artificiale (AI) per la qualità delle leggi, sviluppato dall’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Cineca.

Si tratta di uno strumento che permette di ricevere risposte a domande in linguaggio naturale relative al corpus normativo delle leggi regionali, alla loro attuazione da parte della Giunta regionale, di Comuni e Province nonché agli effetti da esse prodotti sul territorio.

Le applicazioni pratiche dello strumento sono state il focus di un convegno che si è tenuto lo scorso 30 giugno. Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 sono state condotte diverse attività per testare le performance di MarghERita, la big data platform della Regione, nell’utilizzo di SAVIA.

In questa fase si è proceduto a configurare gli elementi necessari e ad aumentare il numero di GPU messe a disposizione del progetto. Nel corso del convegno è stato inoltre confermato che, all’inizio del 2026, SAVIA entrerà in produzione su MarghERita con un utilizzo inizialmente limitato, per poi essere reso disponibile a tutti attraverso l’AI Factory IT4LIA.

SAVIA supporterà l’Assemblea legislativa e le Amministrazioni del territorio nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, offrendo al tempo stesso alla comunità regionale strumenti di trasparenza e informazione sull’attività legislativa e amministrativa della Regione.

MarghERita è il nome del supercomputer che la Regione Emilia-Romagna mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni del territorio per orientare, interpretare e guidare le scelte delle politiche regionali e territoriali con i dati.

Il progetto è condotto all’interno del Settore Innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e grazie al supporto tecnologico di Lepida.

