Pechino vuole offrire modelli aperti, infrastrutture e formazione al Sud globale per ridurre la dipendenza dalle tecnologie statunitensi e influenzare i futuri standard internazionali dell’AI.

La Cina vuole trasformare l’AI open weight in uno strumento di influenza economica e geopolitica nei Paesi in via di sviluppo.

È questa la strategia delineata dal presidente Xi Jinping durante la World AI Conference di Shanghai. Il presidente cinese punta a offrire al Sud globale un’alternativa ai modelli proprietari statunitensi, spesso più costosi e difficili da utilizzare senza infrastrutture avanzate.

Il piano della Cina è proprio questo: le aziende cinesi metteranno a disposizione modelli AI aperti, mentre Pechino sosterrà la formazione di migliaia di persone attraverso nuovi centri internazionali di cooperazione applicativa.

Open weight e la differenza con l’open source

Open weight, però, non significa completamente open source. I Paesi e le aziende che adottano questi modelli possono scaricarli, eseguirli sui propri sistemi e personalizzarli, ma non ottengono necessariamente accesso ai dati utilizzati per l’addestramento, al codice con cui è stato realizzato il training o alle procedure che hanno determinato il comportamento finale del sistema.

Quindi la Cina rende disponibile il modello già addestrato, ma può mantenere il controllo sul modo in cui è stato costruito.

Centri di formazione per il Sud globale

La proposta non riguarda soltanto l’accesso ai modelli. Pechino vuole aiutare i Paesi emergenti a sviluppare le competenze e le infrastrutture necessarie per utilizzarli concretamente.

Secondo quanto ricostruito dal Financial Times, la Cina ha già avviato il China-Asean Artificial Intelligence Application Cooperation Center, realizzato in collaborazione con i Paesi del Sud-est asiatico. Il centro si occupa di infrastrutture AI, piattaforme open source e formazione.

Xi ha annunciato che strutture analoghe saranno create insieme a organizzazioni africane, mediorientali e latinoamericane. L’obiettivo è rendere i modelli cinesi utilizzabili nei servizi pubblici, nelle imprese e nelle economie locali, rafforzando allo stesso tempo la dipendenza tecnologica da Pechino.

Nasce la World AI Cooperation Organisation

La strategia sarà sostenuta anche dalla nuova World AI Cooperation Organisation, Waico, formata inizialmente da 29 membri.

Tra i Paesi coinvolti figurano Brasile, Russia, Indonesia e Sudafrica. L’India, invece, non partecipa alla nuova organizzazione. Secondo gli analisti citati dal Financial Times, la Cina punta ad ampliare rapidamente il numero degli aderenti e a utilizzare Waico come piattaforma per esportare tecnologie, modelli aperti e standard cinesi.

La sfida agli Stati Uniti

L’iniziativa rappresenta uno dei tentativi più ambiziosi della Cina di costruire un ordine tecnologico alternativo a quello occidentale.

Se Pechino riuscisse a guidare l’adozione globale dell’AI e la definizione dei relativi standard, potrebbe influenzare il modo in cui una delle tecnologie più importanti degli ultimi decenni verrà sviluppata, regolata e utilizzata.

La strategia affonda le proprie radici nella Digital Silk Road, annunciata nel 2015 all’interno della Belt and Road Initiative. Il programma ha sostenuto la costruzione di reti di telecomunicazioni, infrastrutture cloud, sistemi di pagamento digitale, piattaforme di e-commerce, tecnologie di sorveglianza e smart city basate su competenze e apparecchiature cinesi.

Circa un terzo dei quasi 150 Paesi coinvolti nella Belt and Road avrebbe partecipato anche alla Via della seta digitale.

La vera accelerazione è arrivata nel gennaio 2025 con il cosiddetto “momento DeepSeek“, quando una società cinese ha mostrato di poter mettere in discussione il predominio americano nei grandi modelli linguistici.

Da quel momento, l’AI è diventata una componente sempre più rilevante della diplomazia cinese. Le citazioni dell’intelligenza artificiale negli incontri tra i vertici di Pechino e i leader stranieri sono aumentate sensibilmente.

Un’alternativa ai modelli di OpenAI e Anthropic

I modelli proprietari offerti da aziende statunitensi come OpenAI e Anthropic sono troppo costosi per gran parte degli utenti e delle organizzazioni dei Paesi in via di sviluppo. Molti di questi Stati non dispongono inoltre delle risorse economiche, energetiche e computazionali necessarie per sviluppare autonomamente sistemi avanzati.

L’offerta di Pechino combina modelli accessibili, assistenza tecnica e formazione, rendendo l’adozione dell’AI cinese particolarmente attraente per i governi che non possono competere direttamente con Stati Uniti, Cina ed Europa.

Un mercato simile ad Android contro iOS

Il futuro mercato dell’AI potrebbe assomigliare alla competizione tra Android e iOS. Da una parte potrebbero restare i modelli proprietari americani, più chiusi e costosi, ma capaci di generare ricavi maggiori. Dall’altra potrebbe svilupparsi un vasto ecosistema di modelli aperti, molti dei quali provenienti dalla Cina e adattati da governi e aziende locali.

La strategia presenta però alcune contraddizioni. Il FT spiega come non esiste alcuna garanzia che le aziende cinesi continuino a distribuire apertamente i propri modelli qualora raggiungessero il vertice della competizione tecnologica.

Alibaba e ByteDance hanno già trasformato alcuni dei loro sistemi più avanzati in prodotti chiusi, mentre la pressione per commercializzare l’AI continua a crescere.

Il ministero del Commercio cinese avrebbe inoltre discusso con le principali aziende del settore la possibilità di limitare il trasferimento all’estero dei dati utilizzati per l’addestramento e di restringere il download dei pesi dei modelli da parte degli utenti stranieri. Resta poi la dipendenza dall’hardware statunitense. I chip e le infrastrutture necessarie per addestrare i sistemi più avanzati continuano a essere dominati da aziende americane, in particolare Nvidia.

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