L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane sale dal 13,1% al 19,5% in un anno. Crescono industria e Made in Italy, anche Europa e Stati Uniti registrano percentuali simili. I numeri di Unioncamere, che raccontano di una quota ancora troppo alta di aziende senza AI.

L’AI inizia ad entrare nelle imprese italiane: la usa ormai un’azienda su cinque secondo la nuova indagine di Unioncamere

L’intelligenza artificiale (AI) entra progressivamente nei processi delle imprese italiane, ma non è ancora una tecnologia utilizzata dalla maggioranza del sistema produttivo. Nel 2025, il 19,5% delle aziende analizzate da Unioncamere dichiara di utilizzare soluzioni di AI, contro il 13,1% del 2024: un aumento del 46% in 12 mesi.

In termini semplici, l’intelligenza artificiale viene ormai utilizzata da circa un’impresa su cinque. La crescita è netta, ma significa anche che circa quattro aziende su cinque restano ancora fuori dal perimetro dell’adozione rilevato.

I dati emergono dall’analisi realizzata da Unioncamere e Dintec, basata su oltre 20 mila rilevazioni effettuate negli ultimi due anni attraverso SELFI4.0, lo strumento di assessment dei Punti Impresa Digitale (PID) delle Camere di commercio.

AI nelle imprese italiane: servizi al 25,9%, industria al 13,6%

L’adozione dell’AI resta molto diversa tra i settori. I servizi guidano la classifica: nel 2025 utilizza l’intelligenza artificiale il 25,9% delle imprese, rispetto al 19,1% del 2024.

L’accelerazione più marcata riguarda però l’industria, dove la quota è più che raddoppiata, passando dal 6,2% al 13,6%.

È una crescita significativa, che deve tuttavia essere valutata considerando il basso livello di partenza: nonostante il raddoppio, l’AI continua a non essere utilizzata dalla grande maggioranza delle imprese industriali rilevate.

Una dinamica analoga interessa le filiere del Made in Italy – moda, automotive, arredamento e agroalimentare. Nel 2023 utilizzava l’AI appena il 3% delle imprese. La percentuale è salita al 6,3% nel 2024 e all’11% nel 2025, quasi quadruplicando in tre anni.

Aumenta anche l’adozione nel commercio, che raggiunge il 13%. Nell’agricoltura si passa invece dal 5,2% all’8,1%.

L’AI cresce nelle aziende già digitalizzate

I dati mostrano una relazione significativa tra utilizzo dell’AI e maturità digitale. Su una scala da zero a quattro, le aziende che adottano l’intelligenza artificiale raggiungono un punteggio medio di 2,81, contro 2,17 per quelle che non la utilizzano.

Una differenza che non dimostra un rapporto automatico di causa-effetto. Indica piuttosto che l’AI tende, almeno in questa fase, a diffondersi maggiormente nelle organizzazioni che dispongono già di competenze e processi digitali più avanzati.

La stessa relazione emerge nella ricerca e sviluppo. Tra le imprese che utilizzano l’AI, il 39,3% gestisce le attività di progettazione e R&S in modalità completamente automatizzata e integrata tra le funzioni aziendali. Tra quelle che non utilizzano l’intelligenza artificiale, la percentuale scende al 24,1%.

Anche l’internazionalizzazione sembra incidere. Le imprese esportatrici presentano un tasso di adozione dell’AI dell’11,9%, contro il 7,1% delle aziende che operano esclusivamente sul mercato interno.

Italia ed Europa: 19,5% contro 20%

Il dato italiano appare molto vicino alla media europea. Secondo Eurostat, nell’Unione europea la quota di imprese con almeno dieci addetti che utilizza almeno una tecnologia di intelligenza artificiale è passata dal 13,5% del 2024 al 20% nel 2025, con un aumento di 6,5 punti percentuali.

La traiettoria è quindi quasi identica a quella registrata da Unioncamere: +6,4 punti in Italia e +6,5 punti nell’UE.

Il confronto richiede però cautela. Eurostat considera le imprese con almeno dieci addetti e utilizza una rilevazione armonizzata europea, mentre i numeri di Unioncamere derivano dagli assessment SELFI4.0. I due universi statistici e le metodologie non coincidono: il 19,5% non consente quindi di concludere automaticamente che l’Italia abbia sostanzialmente raggiunto la media europea.

AI nelle imprese Usa tra il 17% e il 20%

Ancora più complesso è il confronto con gli Stati Uniti. Il Census Bureau monitora l’utilizzo dell’intelligenza artificiale attraverso il Business Trends and Outlook Survey (BTOS).

Con la definizione più restrittiva, relativa all’AI utilizzata nella produzione di beni o servizi, il tasso di adozione era intorno al 4% alla fine del 2023, al 6,5% nel 2024 e vicino al 10% nel settembre 2025.

Da novembre 2025 il Census Bureau ha però ampliato la domanda, considerando l’utilizzo dell’AI in qualsiasi funzione aziendale. Con questo criterio, la percentuale è salita al 17,3% a novembre e a circa il 18% a dicembre. Tra dicembre 2025 e maggio 2026 l’adozione si è collocata tra il 17% e il 20%, con un picco del 19,8% a maggio.

Anche questi valori sono dunque vicini a quelli italiani ed europei, ma le differenti definizioni impediscono di costruire una classifica attendibile tra le tre economie.

AI, crescita rapida ma adozione ancora minoritaria

Il dato più significativo è quindi un altro. In Italia l’utilizzo dell’AI è passato dal 13,1% al 19,5% in dodici mesi; nell’UE dal 13,5% al 20%. Negli Stati Uniti, con la definizione più ampia adottata dal Census Bureau, si colloca tra il 17% e il 20%.

L’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese sta accelerando, ma resta ancora minoritaria. In Italia, inoltre, l’AI sembra diffondersi soprattutto dove esistono già maggiore maturità digitale, processi di ricerca e sviluppo integrati e apertura ai mercati internazionali. La crescita è quindi evidente, ma molto meno uniforme, per ora, appare la sua penetrazione nel tessuto produttivo.

Quali sono i limiti? Cosa frena l’adozione dell’AI nelle imprese italiane?

A frenare una diffusione più ampia dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane non è un singolo fattore, ma un insieme di ostacoli tecnologici, organizzativi e culturali. Il principale resta la mancanza di competenze: secondo Istat, tra le aziende con almeno 10 addetti che hanno preso in considerazione l’AI senza poi adottarla, il 58,6% indica proprio l’assenza di competenze adeguate come barriera. Seguono la scarsa chiarezza sulle conseguenze giuridiche dell’utilizzo dell’AI (47,3%), l’indisponibilità o la qualità insufficiente dei dati necessari (45,2%), i timori relativi a privacy e protezione dei dati (43,2%), i costi considerati troppo elevati (43%) e le questioni etiche (25,7%). Il 14,8% ritiene invece che l’intelligenza artificiale non sia utile per la propria attività.

Il problema delle competenze si intreccia con quello della cultura aziendale e della capacità di trasformare la tecnologia in processi e risultati concreti. La CEO Survey 2026 di PwC rileva che il 46% dei CEO italiani considera la carenza di competenze nella forza lavoro una barriera all’integrazione dell’AI, il 37% segnala difficoltà nel trasferimento delle conoscenze e nella definizione delle esigenze di innovazione e il 31% l’incertezza sul ritorno degli investimenti. Cybersecurity e resistenza al cambiamento sono indicate entrambe dal 27%. Inoltre, il 27% dei CEO italiani afferma che nella propria azienda manca una cultura favorevole all’adozione dell’AI, contro il 9% a livello globale.

I numeri suggeriscono quindi che il limite non sia semplicemente il costo di acquistare software o servizi di AI. Per molte aziende la difficoltà consiste nel disporre di personale preparato, dati utilizzabili, processi sufficientemente digitalizzati e una strategia capace di individuare applicazioni con un ritorno economico misurabile. Non a caso, PwC rileva anche una debolezza sul piano organizzativo: solo il 24% delle aziende italiane considerate dispone di roadmap chiare per l’implementazione dell’AI, contro il 51% a livello globale.

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