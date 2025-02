Quelle in consultazione riguardano, nello specifico, le modalità di adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento agli aspetti di conformità normativa e di impatto organizzativo.

Da oggi e fino al 20 marzo sono in consultazione pubblica le Linee Guida per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, adottate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la Determinazione.

Previste dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026, le Linee Guida di AgID sull’adozione, l’acquisto e lo sviluppo di sistemi di IA nella Pubblica Amministrazione saranno emanate seguendo l’iter indicato all’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Quelle in consultazione riguardano, nello specifico, le modalità di adozione dei sistemi di Intelligenza Artificiale, con particolare riferimento agli aspetti di conformità normativa e di impatto organizzativo.

Considerata la velocità dell’innovazione, le Linee Guida devono garantire un adattamento costante ai cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale e supportare le amministrazioni; di qui la scelta di corredare il documento di allegati chiamati “strumenti” i cui contenuti potranno essere aggiornati agevolmente.

Attraverso la consultazione pubblica tutti gli interessati possono avanzare proposte di revisioni, modifiche e/o integrazioni al fine di migliorare il testo delle linee guida sia in termini prettamente editoriali, che, soprattutto, tecnici e di contenuto, in modo da garantire una loro più efficace implementazione da parte dei destinatari.

Come partecipare alla consultazione

Le Linee Guida sono pubblicate sul sito istituzionale di AgID, nella pagina dedicata all’Intelligenza Artificiale, ed è possibile partecipare alla consultazione fino al 20 marzo 2025 attraverso i commenti sulla piattaforma Forum Italia.

