AI, nasce il Comitato per la strategia nazionale

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale è irrefrenabile, per questo motivo il Governo italiano ha istituito il nuovo Comitato per aggiornare la nostra Strategia sull’AI: pubblichiamo i 13 nomi dei componenti.
Poi sul fronte dei documenti nel portafoglio digitale, ci siamo accorti che Google sta beffando il wallet dell’UE: da quest’anno estate potrebbe essere attivo anche in Italia.
Da Montecitorio, infine, arriva un segnale critico verso Bruxelles. La Commissione XIV Politiche dell’Unione Europea della Camera ha espresso perplessità sulla bozza del Digital Networks Act, il piano con cui la Commissione europea vuole ridisegnare il settore delle telecomunicazioni.
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