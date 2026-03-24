AI, Musk: “O costruiamo Terafab o non avremo i chip”. Le nuove factory di SpaceX e Tesla in Texas

Dai chip per auto e robot ai data center nello spazio, Musk punta a costruire una filiera autonoma dell’intelligenza artificiale, sfidando i limiti della produzione globale e concentrando potere tecnologico e politico.

Una capacità computazionale pari a un terawatt annuo, ecco il super progetto Terafab

Elon Musk alza l’asticella della competizione globale sull’intelligenza artificiale (AI): “O costruiamo Terafab o non avremo i chip”, ha dichiarato il CEO di Tesla e SpaceX annunciando un progetto destinato a produrre fino a un terawatt di capacità computazionale all’anno.

Il nuovo complesso, che sorgerà ad Austin, in Texas, si legge sulla Reuters, sarà articolato in due fabbriche distinte, ciascuna dedicata a un singolo design di chip: quella di Tesla per alimentare veicoli elettrici e robot umanoidi, l’altra di SpaceX per supportare data center di intelligenza artificiale, inclusi sistemi operativi nello spazio.

Il progetto, battezzato “Terafab”, rappresenta un salto dimensionale significativo rispetto agli attuali standard dell’industria dei semiconduttori. Musk ha indicato come obiettivo una capacità computazionale pari a un terawatt annuo, un ordine di grandezza che, pur espresso in termini energetici, intende descrivere la scala della potenza di calcolo necessaria per sostenere le ambizioni di Tesla, SpaceX e della galassia xAI.

La struttura texana ospiterà quindi due linee produttive altamente specializzate:

● chip automotive e robotici, destinati ai sistemi di guida autonoma Tesla e al robot umanoide Optimus;

● chip per AI spaziale, progettati per operare in condizioni estreme e alimentare una futura rete di data center orbitanti o satellitari.

Per la prima volta, Musk esplicita un coinvolgimento diretto di SpaceX nella produzione di semiconduttori, accanto a Tesla. Un segnale che suggerisce una convergenza sempre più stretta tra infrastrutture terrestri e spaziali nel dominio dell’intelligenza artificiale.

Perché costruire una “fab” proprietaria

Alla base della scelta c’è un vincolo strutturale: la capacità produttiva globale di chip avanzati, oggi concentrata in pochi attori come TSMC, Samsung e Micron, non sarebbe sufficiente a soddisfare la domanda futura delle aziende di Musk.

“C’è un limite alla crescita della supply chain attuale, ed è molto inferiore a quello di cui abbiamo bisogno”, ha spiegato il miliardario. In altre parole, la corsa all’AI, tra modelli sempre più grandi, robotica avanzata e sistemi autonomi, richiede un livello di integrazione verticale che i fornitori esterni non sono in grado di garantire.

Terafab (gergo industriale per fabrication facility, cioè una fabbrica di semiconduttori) si inserisce così in una tendenza già visibile: i grandi player tecnologici stanno cercando di internalizzare la progettazione e, sempre più, la produzione dei chip, trasformando i semiconduttori in una infrastruttura strategica al pari dell’energia o delle telecomunicazioni.

Dalla Terra allo spazio: la nuova frontiera dei data center

L’elemento più innovativo del progetto riguarda la dimensione spaziale. Musk ha parlato esplicitamente di chip progettati per data center in orbita, capaci di operare a temperature elevate e in ambienti ostili.

L’idea di spostare parte della capacità computazionale nello spazio risponde a diverse logiche:

● disponibilità di energia solare continua;

● riduzione dei vincoli fisici e ambientali dei data center terrestri;

● integrazione con le costellazioni satellitari (come Starlink).

Si tratta tuttavia di una visione ancora in gran parte sperimentale, che richiede innovazioni radicali sia sul piano ingegneristico sia su quello economico.

Implicazioni industriali e geopolitiche

Se realizzato, Terafab rappresenterebbe uno dei più grandi investimenti industriali nel settore dei semiconduttori, con stime preliminari (non ufficiali) tra i 20 e i 25 miliardi di dollari. Ma al di là delle cifre, il progetto segnala un cambiamento profondo negli equilibri globali.

La produzione di chip avanzati è oggi al centro di una competizione geopolitica tra Stati Uniti, Cina e alleati, con forti implicazioni per la sicurezza nazionale e la sovranità tecnologica. L’ingresso diretto di un attore privato come Musk in questo campo rafforza ulteriormente la centralità delle Big Tech, in questo caso, di un vero e proprio conglomerato personale, nella definizione delle infrastrutture critiche.

Il rischio di una concentrazione senza precedenti

C’è però un elemento che merita attenzione: Terafab non è solo un progetto industriale, ma l’ennesimo tassello di una strategia che concentra risorse finanziarie, capacità produttive e controllo tecnologico nelle mani di un singolo individuo.

Tra Tesla, SpaceX, xAI e ora una potenziale filiera proprietaria dei semiconduttori, Musk si posiziona come uno degli attori più verticalmente integrati dell’economia globale. Una concentrazione che solleva interrogativi non solo di mercato (rischio di distorsioni concorrenziali e barriere all’ingresso) ma anche democratici.

Il controllo delle infrastrutture dell’intelligenza artificiale, dai chip ai satelliti, fino alle piattaforme software, potrebbe tradursi in un potere sistemico difficilmente bilanciabile, in assenza di adeguati meccanismi regolatori, tale da mettere in pericolo i fragili equilibri del mondo del lavoro e dei sistemi democratici.

Una scommessa ad alto rischio

Come spesso accade con Musk, tra visione e realizzazione il percorso è tutt’altro che lineare. Il progetto non ha ancora una timeline definita e si inserisce in una lunga serie di annunci ambiziosi, alcuni dei quali hanno subito ritardi o ridimensionamenti.

Eppure, anche come dichiarazione d’intenti, Terafab segna un passaggio cruciale: l’intelligenza artificiale non è più solo una questione di software, ma di infrastrutture fisiche su scala planetaria e oltre verso lo Spazio. Chi controllerà queste infrastrutture avrà un ruolo determinante nel plasmare l’economia e la politica del futuro del nostro intero pianeta.

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