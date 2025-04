AI models, la Commissione Ue apre consultazione pubblica

La Commissione Ue ha aperto una consultazione pubblica aperta a tutti gli stakeholder in cerca di consigli per chiarire al meglio le regole dell’AI Act per i modelli di AI general purpose.

L’obiettivo della Commissione è raccogliere il maggior numero di esempi concreti per mettere a punto regole chiare ed accessibili sui modelli GPAI general purpose, che possano contribuire alla messa a punto delle linee guida continentali.

Linee guida

Le linee guida chiariranno i concetti chiave alla base delle disposizioni dell’AI Act sui modelli GPAI.

Le prossime linee guida forniranno spiegazioni dettagliate su domande come “cos’è un modello di IA generico”, “quali entità sono fornitori in diverse costellazioni” e “quali azioni costituiscono un’immissione sul mercato”. Le linee guida definiranno inoltre le modalità con cui l’Ufficio per l’IA fornirà supporto per facilitare la conformità.

Codice di condotta

Infine, spiegheranno come la sottoscrizione del Codice di condotta, se approvata dall’Ufficio e dal Consiglio per l’IA, possa ridurre gli oneri amministrativi per i fornitori e fungere da parametro di riferimento per la conformità normativa. In questo senso, le linee guida integreranno il Codice di condotta sull’IA generico, attualmente in fase di finalizzazione.

Tutti gli stakeholder interessati, inclusi i fornitori di modelli GPAI, i fornitori a valle di sistemi di IA, la società civile, il mondo accademico, altri esperti e le autorità pubbliche, sono invitati a fornire un feedback sulla consultazione entro il 22 maggio.

Linee guida non vincolanti

Le linee guida non saranno vincolanti, ma forniranno chiarimenti su come la Commissione, responsabile della supervisione e dell’applicazione delle norme generali in materia di IA, le interpreterà e le applicherà ai sensi della legge sull’IA. Si prevede che sia le linee guida che la versione definitiva del Codice di buone pratiche saranno pubblicati prima di agosto 2025. Nell’ambito dei suoi sforzi per supportare gli stakeholder nell’attuazione della legge sull’IA, la Commissione avvierà a breve anche una consultazione mirata sulla classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio.

