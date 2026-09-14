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AI, Mezza: “Serve una rete di sicurezza”

AI, Mezza: “Serve una rete di sicurezza”

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AI, Mezza: “Serve una rete di sicurezza” Dailyletter

Oggi abbiamo aperto un focus sull’allarme lanciato dalle Big Tech sulla necessità di rallentare lo sviluppo delle AI di frontiera. In apertura c’è l’analisi del Professor Michele Mezza, secondo cui: “Quando un monopolista denuncia i pericoli del monopolio, vuol dire che qualcosa sta scricchiolando nel suo potere”, “serve una rete di sicurezza, ossia gli USA e i Paesi occidentali”.
Il direttore Luigi Garofalo ha intervistato sull’argomento Fabio Bassan, professore di Diritto Internazionale e di Diritto dell’UE presso l’Università Roma Tre, che propone: “Trattati internazionali cui partecipino Stati, organizzazioni internazionali e imprese tech. Alla legittimazione per queste ultime di stipulare trattati corrisponderebbe la responsabilità di rispettarne le previsioni”.
Ma dietro l’allarme sull’apocalisse AI emerge soprattutto una questione politica: “chi deve stabilire regole, soglie e velocità dello sviluppo, le Big Tech o le istituzioni?”.

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Redazione Key4biz

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