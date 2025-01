Il progetto ER2Digit si propone di accrescere la consapevolezza nell’uso dei dati per migliorare l’offerta di servizi pubblici, soprattutto a livello locale, anche attraverso soluzioni innovative di intelligenza artificiale (AI) e tecnologie di supercalcolo.

Il progetto si sta focalizzando in particolare su aspetti di sostenibilità, di privacy e applicazioni di AI specifiche.

L’adozione dell’AI da parte delle PA deve tenere nella dovuta considerazione il tema della sostenibilità in relazione ai consumi energetici. Evitare quindi di adottare modelli sovradimensionati, ridurre i ritardi nei processi e prevenire i fattori ad alto consumo energetico.

Questi principi sono fondamentali per garantire che le risorse attuali e future vengano utilizzate in modo responsabile.

Sul fronte della privacy, è necessario garantire il controllo costante sui dati da parte dell’utente. In ambito di AI generativa ciò implica un approccio proattivo verso gli utenti, una comunicazione chiara sui limiti dei sistemi di AI che utilizzano e la prevenzione del rischio di creare legami empatici.

Per le PA è quindi fondamentale una riflessione sull’utilizzo dell’AI che deve essere mirato e specifico, riducendo la complessità e migliorando l’affidabilità.

Un esempio positivo è rappresentato dai chatbot per i cittadini, progettati per ridurre al minimo i fraintendimenti, in modo da risultare espliciti sui limiti di utilizzo e ottimizzati per il consumo energetico.

Modelli locali, piccoli e verticali, possono garantire un approccio più sostenibile e meno esposto a fraintendimenti, migliorando al contempo la qualità del servizio offerto.

Il lavoro di Lepida e di ER2Digit punta a individuare una strategia su come l’AI possa trasformare i servizi pubblici, mantenendo un equilibrio tra innovazione, sostenibilità e protezione della privacy

