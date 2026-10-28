Secondo il report “The State of AI in 2026”, l’89% delle organizzazioni utilizza ormai regolarmente l’intelligenza artificiale e il 44% è già nella fase di adozione su larga scala. L’80% dei lavoratori segnala benefici sulla produttività, ma solo il 37% delle aziende attribuisce all’AI un impatto positivo sull’EBIT. Intanto crescono agenti autonomi, investimenti e costi operativi.



L’AI nelle aziende? L’adozione è in crescita, ma i ritorni economici restano limitati. È questo in sintesi quanto emerge dal nuovo report McKinsey “The State of AI in 2026: On the road to ROI”, basato su un’indagine condotta tra maggio e giugno su 1.719 partecipanti in 97 Paesi.

Quasi nove intervistati su dieci dichiarano che la propria organizzazione utilizza regolarmente l’AI in almeno una funzione aziendale. Ma il dato più significativo riguarda il passaggio dalla sperimentazione all’adozione vera e propria: il 44% afferma che l’AI è già in fase di scaling all’interno dell’organizzazione, contro il 38% dello scorso anno. Anche il numero di funzioni coinvolte aumenta: il 56% utilizza l’AI in almeno tre aree aziendali.

La distanza tra grandi e piccole imprese resta però significativa.

Tra le organizzazioni con almeno un miliardo di dollari di ricavi annuali, il 54% dichiara di avere già portato l’AI su scala aziendale, contro circa un terzo delle imprese più piccole. La differenza diventa ancora più evidente quando si guarda agli agenti AI: nelle grandi aziende la quota di chi li sta già scalando è salita dal 27% al 40% in un anno, mentre nelle organizzazioni più piccole è rimasta sostanzialmente ferma al 22%.

I chatbot restano gli strumenti più diffusi, ma crescono rapidamente anche gli agenti software e quelli dedicati alla programmazione. Circa due aziende su dieci dichiarano di avere già portato su scala organizzativa gli agenti AI, mentre nelle grandi imprese il 31% sta scalando quelli dedicati al coding.

L’80% vede aumentare la propria produttività

Il 32% degli intervistati afferma che la propria organizzazione ha rinunciato ad acquistare almeno un prodotto o una funzionalità software perché è riuscita a costruirla internamente utilizzando agenti AI per il coding. Il fenomeno è particolarmente evidente nel settore tecnologico, dove la percentuale sale al 41%, ma è già significativa anche nella sanità, nei servizi professionali, nell’energia e nella finanza.

Per il report è un primo segnale di come l’AI possa iniziare a modificare anche la distribuzione dei budget IT: non soltanto acquistare software da fornitori esterni, ma decidere sempre più spesso cosa comprare e cosa costruire internamente.

L’80% degli intervistati afferma che gli strumenti AI hanno migliorato la propria produttività. Più della metà dichiara di aver sviluppato nuove competenze e circa uno su due sostiene di prendere decisioni migliori grazie all’intelligenza artificiale.

Il quadro cambia però quando si passa dal singolo lavoratore ai conti dell’intera azienda. Solo il 37% degli intervistati afferma che l’AI abbia già prodotto un contributo positivo all’EBIT della propria organizzazione, una percentuale sostanzialmente invariata rispetto al 2025.

I benefici economici sono però più evidenti se si osservano singole funzioni aziendali. Le riduzioni dei costi vengono segnalate soprattutto nella gestione della supply chain, nelle service operations e nella produzione. Seguono marketing e vendite, risorse umane e software engineering.

Sul fronte dei ricavi, invece, gli aumenti vengono attribuiti più frequentemente all’utilizzo dell’AI nel marketing e nelle vendite, nello sviluppo di prodotti e servizi e nell’ingegneria del software.

I costi dell’AI iniziano però a pesare

Un’organizzazione su cinque afferma di avere già limitato l’utilizzo dell’AI a causa dei costi operativi, compresi quelli legati ai token. Nel settore tecnologico la quota raggiunge il 25%, mentre nelle istituzioni finanziarie si attesta al 24%.

Il problema non sembra comunque frenare gli investimenti.

Il 28% degli intervistati dichiara che la propria organizzazione destina già oltre il 10% del budget ICT complessivo alle tecnologie AI. E il 60% prevede di aumentare ulteriormente gli investimenti nel prossimo anno. Il report parla ormai di “tokenomics”: anche se il costo per singolo token diminuisce, il numero di token utilizzati cresce ancora più velocemente, soprattutto nelle applicazioni agentiche e nei sistemi di reasoning più complessi.

AI e lavoro: per il report i tagli previsti sono stati sovrastimati. Ma intanto si continua a licenziare

Nel 2025 il 32% degli intervistati prevedeva una riduzione degli organici causata dall’AI nell’arco dei dodici mesi successivi. A consuntivo, soltanto il 14% afferma che l’intelligenza artificiale abbia effettivamente contribuito a ridurre il numero complessivo dei dipendenti.

Due terzi delle organizzazioni non hanno invece registrato variazioni significative nell’occupazione legate all’AI. Le aspettative restano però elevate: per il prossimo anno il 39% degli intervistati prevede una riduzione della forza lavoro dovuta all’intelligenza artificiale, mentre il 43% si aspetta pochi cambiamenti o nessuna variazione. Intanto però le grandi aziende continuano a licenziare. Oggi Microsoft ha annunciato 60mila uscite volontarie.

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