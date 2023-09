AI, la mappa dei nuovi lavori. Uno sguardo globale

Il mercato globale dei lavori basati sull’AI è in fase di boom, con 97 milioni di nuovi profili entro il 2025. Ma cresce nel contempo la preoccupazione per il cambio di mansioni per la forza lavoro. L’intero panorama del mondo del lavoro è in fase di mutamento con la necessità di nuove competenze per adattarsi alla domanda di nuovi profili. Fra il 2022 e il 2023 la domanda di posizioni basate sull’AI è cresciuta del 450%, imponendo un’accelerazione nel processo di trasformazione delle skill lavorative. Se da un lato resta la paura di una sostituzione tout court dell’AI rispetto al lavoro umano, nuove opportunità stanno emergendo in questo contesto in rapido movimento. A seguire uno sguardo sui paesi dove la domanda di AI è più consistente.

Elenchi di lavoro AI in tutto il mondo

Le opportunità di lavoro legate all’intelligenza artificiale sono aumentate negli ultimi anni, con proiezioni che indicano che entro il 2025, 85 milioni di posti di lavoro potrebbero essere spostati, ma potrebbero emergere ben 97 milioni di nuovi ruoli per sostituirli. Uno sguardo al mercato del lavoro dell’intelligenza artificiale a partire dall’agosto 2023 rivela una dinamica.

Image courtesy of Executive Placements.

1. Gli Stati Uniti sono in cima alle classifiche – Gli Stati Uniti sono in testa alla classifica con ben 75.685 annunci di lavoro nel campo dell’intelligenza artificiale, riaffermando la loro posizione di potenza globale nel campo dell’intelligenza artificiale.

2. Domanda in crescita in India – L’India è al secondo posto, offrendo 11.855 posti di lavoro nel settore dell’intelligenza artificiale, a testimonianza del boom del suo settore tecnologico.

3. Il Tech Surge del Giappone _ Il Giappone segue da vicino, con 8.157 offerte di lavoro nel settore dell’intelligenza artificiale, evidenziando il suo impegno per l’innovazione dell’intelligenza artificiale.

4. Il Regno Unito si sta ritagliando una nicchia _ Il Regno Unito presenta 5.837 annunci di lavoro legati all’intelligenza artificiale, sottolineando il suo ruolo nel panorama globale dell’intelligenza artificiale.

5. La Francia in gara – La Francia, con 3.984 offerte di lavoro legate all’IA, consolida la sua presenza come attore dell’IA.

6. Il contributo del Canada – Il Canada si assicura la sesta posizione, offrendo 2.566 posti di lavoro nel settore dell’intelligenza artificiale, sottolineando il suo impegno per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

7. L’ascesa dell’Australia – L’Australia elenca 937 posti di lavoro nel campo dell’intelligenza artificiale, dimostrando la crescita del suo settore dell’intelligenza artificiale.

8. L’America Latina si unisce – Il Messico fa sentire la sua presenza rispettivamente con 909 annunci di lavoro AI.

9. Israele – Israele vanta 485 opportunità di lavoro nel settore dell’intelligenza artificiale, contribuendo alla diversità e alla crescita del mercato globale del lavoro nel settore dell’intelligenza artificiale.

10. L’ingresso del Sudafrica – Il Sudafrica richiede 429 posti di lavoro legati all’intelligenza artificiale, indicando una scena dell’intelligenza artificiale nascente ma promettente.

Questo mercato del lavoro dinamico contrasta con la situazione del giugno 2023, quando gli Stati Uniti avevano richiesto l’incredibile cifra di 173.000 esperti legati all’intelligenza artificiale. L’India ha cercato 259.000 professionisti dell’IA, sottolineando la rapida crescita del settore.

L’impatto globale dell’IA sull’occupazione

Alcuni paesi avvertono la pressione del potenziale dell’intelligenza artificiale di sostituire i posti di lavoro. L’Ungheria prevede che il 36,4% della sua forza lavoro sarà sostituita dall’intelligenza artificiale, seguita da vicino da Repubblica Ceca (35%) e Polonia (33,5%). L’impatto globale è significativo, con Portogallo (30,1%), Estonia (29,8%), Germania (28,7%), Francia (27,4%), Irlanda (22,5%), Stati Uniti (21,2%) e Regno Unito (19% ) prevedendo inoltre un sostanziale spostamento di posti di lavoro.

Disparità regionali negli Stati Uniti

Negli Stati Uniti, circa l’1,5% delle offerte di lavoro in qualsiasi stato sono legate all’intelligenza artificiale. Ma le disparità regionali sono evidenti. Nel 2022, la California e il Texas vantavano la più alta domanda di lavoratori dell’intelligenza artificiale, seguiti da New York, Virginia, Ohio, Florida, Georgia e Illinois. In netto contrasto, il Montana è rimasto indietro con solo lo 0,72% di offerte di lavoro basate sull’intelligenza artificiale nel paese.

Image courtesy of Executive Placements.

Il mercato del lavoro dell’IA è diversificato, con diversi ruoli che conosceranno una crescita notevole tra il 2021 e il 2031:

1. Data Scientist: in testa alla classifica con una notevole crescita del 36%.

2. Sviluppatori di software: seguono da vicino, con un tasso di crescita del 25%.

3. Scienziati di ricerca informatica e informatica: un tasso di crescita del 21%.

4. Informatica generale e tecnologia dell’informazione – Con un tasso di crescita del 15%.

La richiesta di competenze specifiche in materia di intelligenza artificiale è in aumento, con competenze in elaborazione del linguaggio naturale (NLP), sviluppo di algoritmi, PyTorch, apprendimento automatico e MS Azure ML particolarmente ricercate nel mercato del lavoro. Queste competenze specialistiche sono fondamentali per sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per risolvere problemi complessi e promuovere l’innovazione in vari settori. Mentre l’intelligenza artificiale continua ad evolversi, i professionisti competenti in queste aree sono pronti a svolgere un ruolo fondamentale nel plasmare il futuro della tecnologia.

Casi d’uso emergenti dell’IA

L’intelligenza artificiale sta orchestrando un’ondata di trasformazione in tutti i settori, non solo modificando l’occupazione ma anche alimentando l’innovazione. I casi d’uso dell’IA adottati più rapidamente comprendono l’ottimizzazione delle operazioni di servizio, in testa al 24%, seguita da vicino dalla creazione di nuovi prodotti basati sull’intelligenza artificiale al 20%. Inoltre, l’intelligenza artificiale sta contribuendo attivamente alla segmentazione dei clienti e all’analisi dei servizi, entrambe al 19%, migliorando allo stesso tempo i prodotti attraverso le funzionalità dell’intelligenza artificiale, sottolineando ulteriormente il suo impatto multiforme sulle aziende moderne.

Settori che attraggono investimenti nell’IA

Media, piattaforme social e marketing sono emersi in prima linea, attirando l’incredibile cifra di 46 miliardi di dollari di finanziamenti. Questa infusione di capitale sottolinea l’impegno del settore nel rivoluzionare la pubblicità, la creazione di contenuti e il coinvolgimento dei consumatori attraverso strategie basate sull’intelligenza artificiale.

I servizi finanziari e assicurativi hanno seguito da vicino, assicurando un sostanziale investimento di 32 miliardi di dollari. Ciò riflette il vivo interesse del settore nello sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale per migliorare la valutazione del rischio, l’individuazione delle frodi e il servizio clienti, rimodellando così il panorama finanziario.

Nel settore delle infrastrutture IT e dell’hosting, sono stati investiti ingenti 13 miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale, segnando un chiaro impegno verso l’ottimizzazione dei data center, della sicurezza informatica e dei servizi cloud utilizzando l’intelligenza artificiale.

Il settore della mobilità e dei veicoli autonomi ha ricevuto 12 miliardi di dollari in investimenti nell’intelligenza artificiale, confermando l’attenzione del settore sui trasporti intelligenti e sulla tecnologia di guida autonoma per migliorare la sicurezza e l’efficienza.

Sanità, farmaci e biotecnologia hanno raccolto 8 miliardi di dollari, dimostrando il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nel rivoluzionare la scoperta di farmaci, la cura dei pazienti e la ricerca medica, con il potenziale di far avanzare la diagnostica e i trattamenti.

I processi aziendali e i servizi di supporto hanno visto un notevole investimento di 5 miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale. Questo finanziamento riflette l’impegno del settore a sfruttare l’intelligenza artificiale per semplificare le operazioni, migliorare l’assistenza ai clienti e aumentare l’efficienza complessiva in vari processi aziendali. Questi investimenti significativi evidenziano collettivamente l’impatto trasformativo dell’intelligenza artificiale in diversi settori del mercato globale.

Sei pronto per il futuro del lavoro?

Poiché l’adozione dell’IA per le organizzazioni globali raggiungerà il 55% nel 2023, è evidente che i posti di lavoro legati all’intelligenza artificiale sono in aumento. Il mercato del lavoro è dinamico, con variazioni regionali e ruoli diversi. Che tu sia un data scientist, uno sviluppatore di software o un appassionato di intelligenza artificiale, le opportunità abbondano in questo fiorente settore. L’aumento del 450% delle offerte di lavoro legate all’intelligenza artificiale tra il 2022 e il 2023 testimonia la crescente importanza dell’intelligenza artificiale nel mercato del lavoro di oggi. La domanda rimane: sei pronto a unirti alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale?