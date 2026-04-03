AI, la guerra mette a rischio 100 miliardi di dollari di investimenti dei fondi sovrani del Golfo

La guerra in Iran non è solo un conflitto regionale, è un potenziale shock sistemico per l’economia dell’intelligenza artificiale.

L’AI da risorsa economica a strumento strategico-militare, fino ad essere un obiettivo di guerra

La guerra in Iran irrompe in uno degli snodi più delicati dell’economia globale: quello degli investimenti in intelligenza artificiale (AI). E lo fa mentre capitali senza precedenti, pubblici e privati, stanno ridisegnando l’infrastruttura tecnologica mondiale.

I fondi sovrani del Golfo — Arabia Saudita, Qatar, Abu Dhabi ed Emirati Arabi Uniti — hanno impegnato complessivamente oltre 105 miliardi di dollari in chip, cloud, data center e servizi di analytics. Si tratta dell’ossatura tecnologica su cui poggia il futuro dell’AI e delle grandi piattaforme globali: Nvidia, Google, Meta, Microsoft e Amazon.

Per ora, questi investimenti non sono stati ridimensionati. Ma il contesto è cambiato radicalmente.

Secondo le analisi diffuse da ContentEngine Noticias Financieras, i governi della regione non intendono rivedere nell’immediato le esposizioni estere, ma stanno valutando scenari alternativi: in particolare, la possibilità di deviare parte delle risorse verso spesa militare in risposta all’escalation con Iran, Stati Uniti e Israele.

Questo introduce una variabile nuova: l’AI non è più solo un driver economico, ma anche una risorsa strategico-militare. Guardando a quanto sta accadendo in questi due mesi di conflitto in Iran e area del Golfo, le infrastrutture digitali, tra cui i data center di Amazon e Oracle, ma anche le centrali elettriche (che alimentano queste infrastrutture e l’AI stessa), sono ormai obiettivi di guerra.

L’energia del Medio Oriente sembrava inesauribile, la guerra cambia tutto

Il conflitto con l’Iran ha portato ad attacchi con droni e missili contro data center negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrein, interrompendo infrastrutture cloud critiche, mandando offline alcuni servizi digitali e mettendo in discussione la visione del presidente americano Donald Trump, così come le ambizioni della regione del Golfo in materia di intelligenza artificiale.

Paesi come gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita hanno puntato molto sull’AI per diversificare e trasformare le loro economie dipendenti dal petrolio. I giganti tecnologici americani e gli stessi stati del Golfo considerano l’energia come abbondante ed economica, la superficie territoriale di cui dispongono vasta e facilmente sfruttabile, tutti elementi chiave per lo sviluppo delle loro infrastrutture di intelligenza artificiale.

Ma una guerra prolungata potrebbe cambiare questo scenario e questo approccio (fin troppo facile da immaginare), hanno avvertito gli analisti. “Se la situazione si protrae per un paio di mesi, credo che sia necessario rivalutare praticamente tutto”, ha affermato Paul Meeks, responsabile della ricerca tecnologica presso la banca d’investimento Freedom Capital Markets, alla CNN.

Senza dimenticare che il conflitto in corso sta creando enormi problemi alle supply chain globali di diverse materie prime.

AI e rischio di una frattura tecnologica globale

La crisi in corso, inoltre, accelera un’altra dinamica già in corso: la divisione del mondo in blocchi tecnologici.

Da una parte Stati Uniti e alleati occidentali, dall’altra l’asse Cina-Russia-Iran. I fondi sovrani del Golfo, tradizionalmente pragmatici e multilaterali, potrebbero essere costretti a scegliere un “ecosistema AI” di riferimento.

La neutralità, in uno scenario di guerra prolungata, diventa sempre più difficile.

La competizione tra Stati Uniti e Cina non è più definita unicamente dalla leadership nell’innovazione, ma dalla capacità di integrare la tecnologia nei sistemi di produzione, nelle infrastrutture energetiche e nell’influenza geopolitica, dando vita a un ordine tecnologico globale frammentato ma (ancora) profondamente interdipendente.

La rivalità si sviluppa ormai su più fronti, estendendosi oltre l’innovazione stessa, per includere infrastrutture, disponibilità energetica e diffusione tecnologica nel “nuovo Sud” del mondo sempre più diviso in blocchi di influenza e sempre più visto dalle superpotenze attuali come terra di conquista e merce di scambio.

L’effetto sui numeri globali dell’AI

Le conseguenze potenziali sono enormi. Le Big Tech, da Microsoft ad Amazon, da Alphabet a Meta, avevano pianificato 635 miliardi di dollari di investimenti nel 2026 in data center, chip e infrastrutture AI.

Uno scenario “ottimistico” prevede un taglio del 10% degli investimenti tecnologici, pari a circa 250 miliardi di dollari in meno nei portafogli globali.

I fondi sovrani detengono fino a 2,5 trilioni di dollari in partecipazioni nelle grandi aziende tecnologiche, circa il 12% della capitalizzazione complessiva del settore.

Il sistema è quindi altamente interconnesso (e in fondo anche fragile): una crisi geopolitica regionale ha effetti diretti e dirompenti sulla finanza globale dell’innovazione.

Arabia Saudita: il nodo del Public Investment Fund

Il caso più emblematico è quello del Public Investment Fund (PIF) saudita, con un patrimonio di circa 900 miliardi di euro. Recentemente ha annunciato un blocco di investimenti per 10 miliardi di dollari in Google Cloud per un hub globale AI, ma ci sono anche le partecipazioni in Lucid, Babylon e nel Vision Fund di SoftBank, per oltre 45 miliardi.

Il PIF adotta una strategia dinamica sulle Big Tech, entrando e uscendo da titoli come Nvidia, Amazon, Tesla e Meta. Ma il suo focus sull’AI passa soprattutto da Arm Holdings (architetture di semiconduttori), data center basati su chip Nvidia Blackwell e applicazioni in sanità e gaming.

La guerra mette in discussione la tempistica, se non la direzione, di tutti questi progetti.

Il “peso” dei fondi sovrani di investimento sul mondo

I fondi sovrani di investimento (o Sovereign Wealth Funds – SWF) sono oggi tra gli attori più influenti della finanza globale e della geopolitica, con asset complessivi stimati tra i 12 e i 15 trilioni di dollari, spesso superiori al PIL di intere economie nazionali. Strumenti come il fondo norvegese (1,7 trilioni di dollari), il China Investment Corporation (1,3 trilioni) e il saudita Public Investment Fund (oltre 900 miliardi) non si limitano a gestire risorse, ma orientano strategie industriali e tecnologiche globali.

Attraverso investimenti mirati in settori chiave, dall’energia all’intelligenza artificiale, questi fondi consentono ai rispettivi Paesi di diversificare le entrate, ridurre la dipendenza dalle materie prime e soprattutto esercitare una forma sofisticata di soft power economico, capace di influenzare mercati, alleanze e infrastrutture strategiche su scala globale.

In molti casi, la loro capacità finanziaria permette anche di condizionare le scelte strategiche di singoli Stati, orientando politiche industriali, partnership tecnologiche e decisioni regolatorie, soprattutto nei Paesi più esposti a investimenti esteri o alla ricerca di capitali per lo sviluppo.

Energia e AI, l’interdipendenza che minaccia l’innovazione e la crescita

L’intelligenza artificiale è sempre più energivora. I data center richiedono quantità enormi di elettricità, spesso legate ai combustibili fossili (soprattutto negli Stati Uniti).

Se il prezzo del petrolio cresce i paesi produttori (come quelli del Golfo) rafforzano il proprio peso geopolitico, ma allo stesso tempo aumentano i costi operativi delle infrastrutture digitali globali (ancora una volta, soprattutto negli Stati Uniti).

Questo crea un paradosso: la stessa regione che finanzia l’AI globale può rallentarne lo sviluppo attraverso shock energetici.

Oggi circa 535 miliardi di dollari, pari al 6% degli asset dei principali fondi sovrani, sono investiti nei cosiddetti “Big Seven” (Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta e Tesla).

Una riallocazione anche parziale di questi capitali potrebbe rallentare l’innovazione tecnologica in generale, aumentare la volatilità dei mercati tecnologici, accelerare la frammentazione dell’ecosistema digitale globale, creare ulteriori condizioni conflittuali tra le principali economie globali e tagliare ogni stima di crescita non solo per il 2026.

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