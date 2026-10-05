Il Consiglio comunale esamina i rischi degli agenti AI e nuove misure di tutela. Anthropic, OpenAI, Google e Meta parteciperanno; SpaceXAI è stata convocata con un mandato formale.

AI, New York convoca i big sotto giuramento: subpoena per SpaceXAI di Elon Musk

L’intelligenza artificiale (AI) finisce sotto esame a New York. Il Consiglio comunale ha convocato i rappresentanti di Anthropic, OpenAI, Google e Meta per una testimonianza pubblica sotto giuramento sui rischi delle tecnologie AI. Per ottenere la partecipazione di SpaceXAI (rinominata SpaceXSI), la società di Elon Musk, la presidente del Consiglio Julie Menin ha invece emesso una subpoena, un atto che impone la comparizione. A quanto riportato da Cnbc, la società non aveva risposto alle richieste dell’assemblea.

L’audizione, fissata per oggi, riunisce tutti i 51 membri del Consiglio “in una rara seduta plenaria“. Secondo l’agenda, inizierà alle 11 ora della costa orientale. Le altre quattro aziende hanno confermato la presenza dopo che Menin aveva minacciato di ricorrere allo stesso strumento legale. L’obiettivo è ascoltare le imprese e raccogliere elementi sulle possibili misure di tutela per i cittadini.

Dagli agenti fuori controllo alle nuove regole

L’iniziativa nasce dopo le segnalazioni di incidenti in cui modelli di AI avrebbero agito oltre i limiti previsti, accedendo a sistemi e piattaforme online. Il Consiglio richiama, tra gli altri casi, l’accesso non autorizzato di modelli a Hugging Face, piattaforma usata dagli sviluppatori. Aumentano inoltre le preoccupazioni espresse da ricercatori e addetti ai lavori sui rischi legati alla crescente autonomia dei sistemi.

All’audizione sono attesi anche esperti di sicurezza, tecnologia e tutela dei consumatori, tra cui ex ricercatori di Google DeepMind e OpenAI e Jacob Coxon, che ha lasciato Anthropic dopo aver criticato la gestione dei rischi da parte dell’industria.

Sul tavolo ci sono anche proposte di legge cittadine: un programma di incentivi per chi segnala dall’interno problemi di sicurezza, la possibilità per i newyorkesi danneggiati da agenti AI di agire in giudizio e requisiti di verifica indipendente dei sistemi. Si tratta per il momento solo di proposte.

Il peso della testimonianza e i limiti del Comune

La comparizione sotto giuramento rende l’audizione più incisiva di un confronto pubblico ordinario: le aziende dovranno rispondere alle domande dei consiglieri e confrontarsi con le proposte di regolazione. Per SpaceXAI, un’eventuale mancata comparizione potrebbe portare il Consiglio a chiedere l’esecuzione della citazione alla Corte Suprema dello Stato di New York.

L’iniziativa non ha natura di regolazione nazionale sull’AI. Il Consiglio può indagare su questioni che riguardano la città e intervenire nei limiti delle proprie competenze. L’audizione è importante, comunque, perché porta le imprese a discutere pubblicamente dei rischi e delle responsabilità, mentre le autorità valutano come proteggere infrastrutture, servizi e cittadini dall’uso improprio di sistemi sempre più autonomi.

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