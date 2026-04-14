Secondo un dettagliato report di Stanford, gli Stati Uniti restano forti nella dimensione industriale e nell’ecosistema dell’innovazione privata, mentre la Cina consolida la propria posizione attraverso investimenti coordinati e una forte integrazione tra ricerca e applicazioni.

Cina e Stati Uniti hanno ormai raggiunto prestazioni comparabili nei modelli AI, alternandosi ai vertici dei principali benchmark globali. Un equilibrio competitivo senza precedenti, che ridefinisce gli assetti della leadership tecnologica mondiale.

Lo rivela l’AI Index 2026 dello Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence, una delle analisi più complete e basate sui dati sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Non si tratta solo di una raccolta di numeri, ma di uno strumento di lettura strutturato, capace di restituire una visione d’insieme su come l’AI stia avanzando dal punto di vista tecnico, economico e sociale.

Usa e Cina, leadership AI condivisa ma con punti di forza diversi

Se Washington mantiene un vantaggio strutturale in termini di capitali, infrastrutture e produzione di semiconduttori, Pechino si distingue per la capacità di scalare rapidamente su altri fronti. Il report evidenzia infatti il primato cinese nel numero di brevetti, nelle pubblicazioni scientifiche e nello sviluppo della robotica autonoma.

Ne emerge un modello di competizione asimmetrica: gli Stati Uniti restano forti nella dimensione industriale e nell’ecosistema dell’innovazione privata, mentre la Cina consolida la propria posizione attraverso investimenti coordinati e una forte integrazione tra ricerca e applicazioni.

Un ecosistema globale sempre più frammentato

Accanto ai due poli principali, il panorama internazionale dell’AI si sta ampliando. Paesi come la Corea del Sud emergono per densità di innovazione, mentre numerosi governi stanno investendo in infrastrutture nazionali per garantire la cosiddetta sovranità tecnologica.

Allo stesso tempo, il report segnala il rischio di un ampliamento del divario digitale: non tutte le regioni dispongono delle risorse necessarie per competere, con il risultato di una crescente polarizzazione tra Paesi leader e Paesi marginalizzati.

Il peso crescente delle aziende private

Un dato particolarmente rilevante riguarda il ruolo delle imprese. Oltre il 90% dei modelli AI considerati significativi è oggi sviluppato da aziende private, a conferma di uno spostamento del baricentro dell’innovazione fuori dal perimetro pubblico e accademico.

Questa dinamica si accompagna a una riduzione della trasparenza, soprattutto per quanto riguarda i dataset utilizzati e i processi di addestramento. Un elemento che solleva interrogativi sulla governance dell’AI e sulla possibilità di verificare in modo indipendente sicurezza, affidabilità e bias dei sistemi.

Usa e Cina: adozione AI record, ma cresce la diffidenza

L’adozione dell’AI generativa ha raggiunto livelli senza precedenti, coinvolgendo oltre la metà della popolazione mondiale. Tuttavia, alla diffusione capillare si affianca una crescente diffidenza da parte dei cittadini, legata in particolare all’impatto sul lavoro e alla trasformazione dei modelli occupazionali.

Il report evidenzia come gli effetti siano già visibili in alcuni settori, alimentando una percezione di rischio che si traduce in una divergenza sempre più marcata tra l’ottimismo degli esperti e lo scetticismo dell’opinione pubblica.

Costi ambientali e nuove vulnerabilità

Tra le criticità emergenti figurano anche i costi ambientali dell’AI, sempre più rilevanti in termini di consumo energetico e utilizzo di risorse. A questo si aggiunge la forte dipendenza da supply chain concentrate, in particolare nel settore dei semiconduttori, che espone l’intero ecosistema a rischi geopolitici e industriali. Per questi motivi, spiega il report, l’intelligenza artificiale continua a rappresentare un motore di innovazione globale, ma la sua evoluzione sarà sempre più condizionata da equilibri politici, economici e sociali.

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