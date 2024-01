Repubblicani, think tank di centrodestra e lobbisti tecnologici stanno lavorando per sconfiggere le parti dell’executive order del presidente Usa rivolte all’industria.

L’amministrazione Biden sostiene che la minaccia alla sicurezza nazionale posta dall’intelligenza artificiale giustifica l’uso del Defense Production Act, una legge che conferisce al governo federale ampi poteri sulle società private. Lo scrive Politico, che racconta come la lobby tecnologica Usa, spalleggiata dai repubblicani e dagli attivisti conservatori, stiano cercando di mettere in ginocchio l’ordine esecutivo del presidente Joe Biden sull’intelligenza artificiale pochi giorni prima della scadenza delle sue prime importanti scadenze.

Obiettivo dei detrattori: bloccare poteri speciali di Biden

Il loro obiettivo è bloccare l’uso da parte di Biden dei poteri speciali di emergenza, per costringere le aziende tecnologiche a fornire informazioni al Dipartimento del Commercio su progetti di intelligenza artificiale avanzata, che utilizzano un’immensa potenza di calcolo. Un requisito a cui i sostenitori dell’industria si oppongono.

L’amministrazione sostiene che la minaccia alla sicurezza nazionale posta dall’intelligenza artificiale giustifica l’uso del Defense Production Act, una legge che conferisce al governo federale ampi poteri sulle società private. Ma per i critici di Biden, il tentativo di modellare la risposta di Washington a una tecnologia del 21° secolo sfruttando una legge vecchia di 74 anni è un caso da manuale di esagerazione da parte dell’esecutivo.

AI questione di sicurezza nazionale?

“Non c’è un’emergenza nazionale” sull’intelligenza artificiale, ha detto il senatore Mike Rounds a POLITICO. Il senatore repubblicano ha lavorato a stretto contatto con il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer per redigere una legislazione sull’intelligenza artificiale. Ma ha affermato che l’uso del DPA da parte di Biden per regolamentare l’intelligenza artificiale “non è necessariamente lo scopo per cui è stato creato il Defense Production Act in primo luogo”.

Questa opposizione mostra come i tentativi di creare standard di sicurezza per la tecnologia in rapida espansione rischino di suscitare diversi disaccordi politici più ampi sulla regolamentazione delle imprese private.

I legislatori stanno rallentando la regolamentazione dell’AI per esplorare modifiche al DPA. Un gruppo legato alla rete conservatrice Koch ha bombardato il Dipartimento del Commercio di richieste di informazioni e di azioni legali. E la lobby del tech potrebbe lanciare una sfida legale dopo che il Dipartimento del Commercio inizierà a esercitare la sua autorità sull’intelligenza artificiale alla fine di gennaio.

‘Abuso’ del Defense Production Act?

L’ordine esecutivo di Biden utilizza la DPA per autorizzare il Dipartimento del Commercio a stabilire linee guida e raccogliere rapporti da aziende tecnologiche che formano e testano modelli di intelligenza artificiale altamente capaci. Si tratta di un uso non convenzionale del Defense Production Act, ma i precedenti presidenti hanno utilizzato il DPA dell’era della guerra di Corea per una serie di ragioni non legate al tempo di guerra. Sia Donald Trump che Biden hanno invocato la legge per accelerare la risposta federale al Covid-19.

Braccio di ferro con l’industria del tech

La Casa Bianca ha rifiutato di commentare il motivo per cui ha utilizzato la DPA per monitorare la crescita dei modelli di intelligenza artificiale. Ben Buchanan, consigliere speciale della Casa Bianca sull’intelligenza artificiale, ha difeso l’approccio in un recente evento dell’Aspen Institute, dicendo che Biden ha utilizzato il potere di emergenza della DPA “perché c’è – non sto scherzando – una preoccupazione per la sicurezza nazionale”.

I lobbisti tecnologici hanno respinto i nuovi requisiti di rendicontazione subito dopo la loro pubblicazione in ottobre, affermando che soffocheranno l’innovazione nel settore dell’intelligenza artificiale.

“Questa è una chiara violazione dell’autorità esecutiva”, ha detto a POLITICO Carl Szabo, vicepresidente e consigliere generale dell’associazione commerciale tecnologica NetChoice. “Mi aspetto un rapido rimprovero da parte dei tribunali una volta che questo verrà messo in discussione.”