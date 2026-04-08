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AI, investiti 123 miliardi di dollari in Europa

AI, investiti 123 miliardi di dollari in Europa

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AI, investiti 123 miliardi di dollari in Europa Dailyletter

Oggi in primo piano il mercato europeo dell’intelligenza artificiale.
Da una parte, fa registrare un trend positivo degli investimenti esteri, che dal 2016 al 2026 sono cresciuti di 120 volte a oltre 123 miliardi di dollari.
Dall’altra, però, l’Europa fatica a far crescere propri campioni AI. Per questo la promettente e pioniera startup francese Mistral ha presentato a Bruxelles 22 azioni per attrarre talenti, integrare il mercato unico, accelerare l’adozione dell’AI e sviluppare infrastrutture e dati locali, riducendo la dipendenza dai giganti tecnologici extraeuropei.
Infine, musei e digitale. Nel podcast la storia di Susanna Salvati, fondatrice di OperaParla, l’app gratuita che dà voce a borghi, chiese e musei, usando il GPS e sensori Bluetooth. In questo modo si attivano – automaticamente – le audionarrazioni, questa è la novità, tenendo lo smartphone in tasca! 

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Redazione Key4biz

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